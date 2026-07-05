छोटी दूरी में बड़ी चोट, दुश्मनों के छक्के छुड़ाने की पूरी तैयारी; 52000 करोड़ खर्च करेगा भारत
‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद भारत को यह पता चल गया कि आने वाले समय में युद्ध सीधे सेनाओं के बीच नहीं बल्कि अंदरूनी इलाकों में भी लड़े जा सकते हैं। भारत ने इस बार शॉर्ट रेंज आर्म्स और ड्रोन को लेकर रक्षा खरीद को मंजूरी दी है।
लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों, मिसाइल और ड्रोन को प्रमुखता देने के बाद अब भारत 100 किलोमीटर की रेंज वाले हथियारों और सेना के उपकरणों पर फोकस कर रहा है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) ने लगभग 52000 करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। इससे पहले जो भी रक्षा खरीद की प्रक्रिया आगे बढ़ी है उसमें महंगे विमानों, युद्धपोतों, लॉन्ग रेंज मिसाइलों और ड्रोन सिस्टम को प्रमुखता दी गई थी। हालांकि इस बार एंटी टैंक मिसाइल, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, कैमिकेज ड्रोन की खरीद को मंजूरी दी गई है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारत अपने आसपास के देशों से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहता है।
शॉर्ट रेंज वॉर की तैयारी
पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के सीमाई इलाकों में मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। हालांकि भारत ने इन मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया। इसके बाद इतना तो क्लियर हो गया कि आने वाले समय में अगर किसी पड़ोसी देश से तनाव बढ़ता है तो इस तरह के हमले हो सकते हैं। ऐसे में नागरिकों को बचाने और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए शॉर्ट रेंज वॉर की भी पूरी तैयारी रहनी चाहिए।
भारत को पता है कि दो मोर्चों से एक साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान और चीन सदाबहार दोस्त हैं। भविष्य में कभी अगर दोनों में से किसी से भी तनाव बढ़ता है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दो मोर्चों पर साथ में युद्ध लड़ना पड़े। ऐसे में भारत किसी भी स्तर पर कमजोर कड़ी नहीं छोड़ना चाहता है। भारत के लिए चुनौती इसलिए भी बड़ी है कि उसके ये दोनों विरोधी पड़ोसी परमाणु हथियारों से संपन्न हैं।
सेना के अधिकारियों ने कहा कि इस रक्षा खरीद का उद्देश्य, थल, वायु और नौसेना की ऑपरेशन कपैबिलिटी को बढ़ाना है। इस रक्षा खरीद से पता चलता है कि आधुनिक और बदलते युद्ध को लेकर भारत पूरी तरह सजग है और वह युद्ध के नए हथियारों के साथ पूरी तरह से तैयार है। जानकारों का कहना है कि भविष्य में यु्द्ध का फैसला केवल लड़ाकू विमानों से नहीं होने वाला है बल्कि इसमें ड्रोन, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, स्वचलित विमान और सैनिकों के आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल ज्यादा होगा।
ऑपरेशन सिंदूर से भी मिली सीख
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने शॉर्ट रेंज ड्रोन, फतह II बैलिसिट्क मिसाइलों का इस्तेमाल किया। भारत के डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। भारत ने आदमपुर एयर फोर्स स्टेशन पर एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया। लेकिन इस पूरे प्रकरण से भारत को यह पता चल गया कि भविष्य में युद्ध सीधे नहीं लड़ा जाएगा बल्कि इसी तरह से नागरिकों और प्रमुख प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश होगी। ऐसे में ड्रोन, क्रूज मिसाइल, रॉकेट, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम और साइबर हमलों को लेकर भी तैयार रहना है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें