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चाबहार पर भारत का खास प्लान, हिस्सेदारी बेचेगा लेकिन एक ट्विस्ट; खत्म होने वाली है अमेरिकी छूट

Apr 24, 2026 08:48 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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ईरान संकट के बीच भारत सरकार ने चाबहार पोर्ट के लिए नया प्लान तैयार कर लिया है। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी प्रतिबंधों को साइडलाइन करने के लिए भारत इस पोर्ट में अपनी हिस्सेदारी को अस्थायी रूप से बेचने पर विचार कर रहा है।

चाबहार पर भारत का खास प्लान, हिस्सेदारी बेचेगा लेकिन एक ट्विस्ट; खत्म होने वाली है अमेरिकी छूट

अमेरिका और ईरान के बिगड़ते रिश्तों के बीच भारत की चाबहार पोर्ट को लेकर परेशानी बढ़ी हुई है। नवंबर में अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को लेकर भारत को 6 महीने का नया वेवियर दिया था, जो कि अब खत्म होने वाला है। ऐसे में सरकार चाबहार पोर्ट को लेकर अपना प्लान चुपचाप आगे बढ़ा रही है। इस प्लान में अस्थायी रूप से चाबहार पोर्ट से पीछे हटना भी शामिल है। सरकार इसके लिए अमेरिका और ईरान दोनों देशों के साथ बातचीत कर रही है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने इस ईरानी पोर्ट में अब तक कुल मिलाकर 120 मिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। ऐसे में नई दिल्ली इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहती। इस पोर्ट पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए भारत सरकार अमेरिका और ईरान से अलग-अलग स्तर पर बातचीत कर रही है। इस मामले से जुड़े हुए लोगों के मुताबिक सरकार पश्चिम एशिया के संकट से अपने इस निवेश को बचाने के लिए इस पोर्ट में अपनी हिस्सेदारी को अस्थायी रूप से बेच सकती है। हालांकि, भारत इससे पूरी तरह से बाहर निकलने की योजना नहीं बना रहा है। सरकार इस पोर्ट के जरिए अपनी मध्य एशिया तक पहुंच की योजना पर अटल है।

बता दें, इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी कि सरकार चाबहार में अपनी हिस्सेदारी को किसी ईरानी इकाई को सौंपने की तैयारी में है। हालांकि, इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई थी।

रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अधिकाकरियों को उम्मीद थी कि नवंबर में मिले 6 महीने की छूट के बाद अमेरिका अप्रैल में भी इसे बढ़ा देगा। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ते विवाद में ऐसा होना संभव नहीं है। इस वजह से अभी इस पर कोई सकारात्मक फैसला होना संभव नहीं लग रहा है। चाबहार में भारत की स्थिति को मजबूत रखने का संकेत देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि सरकार इस मुद्दे पर सभी पक्षों के साथ लगातार संपर्क में है।

भारत के लिए महत्वपूर्ण है चाबहार पोर्ट

ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत का नियंत्रण नई दिल्ली की संतुलन वाली रणनीति का प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक एक ओर वॉशिंगटन के ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध हैं, और दूसरी ओर चाबहार में भारत का रणनीतिक निवेश। यह बंदरगाह अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जो पाकिस्तान को बायपास करता है। साथ ही यह होर्मुज के पास स्थित है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला एक अहम समुद्री मार्ग है।

आपको बता दें, अमेरिका शुरुआत से ही ईरान पर दबाव बनाने के लिए तमाम तरह के प्रतिबंध उस पर लगाता रहा है। चाबहार पोर्ट पर भारत के काम को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने ईरान पर तमाम प्रतिबंधों के बावजूद चाबहार पर नई दिल्ली को छूट दी थी। 2025 में यह छूट समाप्त हो गई थी, बाद में इसे अप्रैल 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया था।

अब 28 फरवरी के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया लेकिन उसकी सत्ता को परिवर्तित करने में नाकाम रहा। इस युद्ध में ईरान अभी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। भले ही वह बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है, लेकिन अब अगर युद्ध शुरू होता है तो उसमें अमेरिका का नुकसान ज्यादा होगा।

इसी खुन्नस की वजह से ट्रंप ने होर्मुज पर ब्लाकेड को जारी रखा हुआ है। इसके जरिए वह ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में भारत और अमेरिका के रिश्ते भी उस स्तर पर नहीं है, जहां से चाबहार को लेकर भारत के पक्ष में कोई फैसला हो सके।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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