परिसीमन के बाद भारत का राजनीतिक नक्शा बदल जाएगा, स्टालिन से मिल बोले राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा कि हमने भाई स्टालिन से कहा कि यह तमिलनाडु के लिए खतरा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को प्रस्तावित 850 निर्वाचन क्षेत्रों को पूरी तरह से आकार देने की अनुमति देने से राजनीति की प्रकृति बदल जाएगी।
महिला आरक्षण से जुड़े संशोधित परिसीमन विधेयक के प्रति कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कड़े विरोध को दोहराते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि यदि इस कानून को संसद में पारित होने दिया गया, तो इससे भारत का राजनीतिक नक्शा बदल जाएगा और देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। प्रवेश द्वार पर सोनिया गांधी की स्वयं अगवानी करने वाले डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच गर्मजोशी भरे गले लगाने के पल ने उस पुराने 'भाईचारे के बंधन' को फिर से जीवित कर दिया, जो कांग्रेस द्वारा डीएमके मोर्चे को छोड़कर तमिझगा वेत्री कषगम (टीवीके) से गठबंधन करने और चुनाव बाद के पुनर्गठन में सरकार में शामिल होने के बाद गायब हो गया था।
यह उत्साह हालांकि जल्द ही निराशा में बदल गया, क्योंकि डीएमके ने प्रतिनिधिमंडल को स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि वह राज्य के हितों के मद्देनजर महिला आरक्षण विधेयक से जुड़े इस विधेयक का समर्थन करने के अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं के चेहरों से यह साफ झलक रहा था कि स्टालिन को मनाने का उनका मिशन विफल हो गया है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, ममता बनर्जी और तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों वाले इंडिया गठबंधन के नेताओं की डीएमके अध्यक्ष स्टालिन के साथ लगभग एक घंटे तक चली बैठक के बाद पत्रकारों के साथ संक्षिप्त बातचीत में राहुल गांधी ने कहा, "हमने भाई स्टालिन से कहा कि यह तमिलनाडु के लिए खतरा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को प्रस्तावित 850 निर्वाचन क्षेत्रों को पूरी तरह से आकार देने की अनुमति देने से राजनीति की प्रकृति बदल जाएगी।"
'तमिलनाडु के लिए नुकसानदायक है'
उन्होंने कहा, "यह न केवल देश के लिए, बल्कि दक्षिण भारत और विशेष रूप से तमिलनाडु के लिए नुकसानदायक है। यदि यह पारित हो गया, तो यह विधेयक भारत के राजनीतिक मानचित्र को बदल देगा और भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा।" गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को 'तमिल विरोधी ताकत' करार दिया और उनसे तमिल संस्कृति, भाषा और प्रतिनिधित्व की रक्षा के लिए विधेयक का विरोध करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने 'भाई' स्टालिन को सूचित किया कि भाजपा असम और जम्मू-कश्मीर में देखे गए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलावों को पूरे भारत में दोहराना चाहती है।
'स्टालिन तमिलनाडु के कट्टर रक्षक'
उन्होंने कहा, "स्टालिन तमिलनाडु के कट्टर रक्षक हैं। उन्हें राज्य की रक्षा करनी चाहिए और भाजपा के मंसूबों को सफल नहीं होने देना चाहिए। यह विधेयक तमिल संस्कृति, सभ्यता और भाषा पर हमला है। आरएसएस तमिल लोगों, संस्कृति और भाषा को नियंत्रित करना चाहता है। भाई स्टालिन को सभी देशभक्त भारतीयों की तरह अब खड़ा होना चाहिए।" उन्होंने अपील करते हुए कहा, "कृपया भाजपा को वह हासिल न करने दें जो वह चाहती है। एक बार जब भाजपा निर्वाचन क्षेत्रों को नया रूप दे देगी, तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा।"
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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