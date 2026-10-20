चीन-पाकिस्तान खबरदार! सीमा पर भारत का मेगा प्लान तैयार, सेना की पहुंच आसान होगी
दुर्गम पहाड़ियों और संवेदनशील सरहदों पर बनने वाले ये प्रोजेक्ट न सिर्फ सेना के भारी टैंकों और सैन्य टुकड़ियों को हर मौसम में तेजी से पहुंच देंगे, बल्कि आम नागरिकों की कनेक्टिविटी और विकास की राह भी सुगम बनाएंगे।
चीन और पाकिस्तान सीमा पर भारत अपनी पकड़ और मजबूत करने जा रहा है। केंद्र सरकार पूर्वी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली सीमा के रणनीतिक इलाकों में तीन मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर अगले महीने से काम शुरू करने जा रही है। दुर्गम पहाड़ियों और संवेदनशील सरहदों पर बनने वाले ये प्रोजेक्ट न केवल सेना के भारी टैंकों और सैन्य टुकड़ियों को हर मौसम में तेजी से पहुंच प्रदान करेंगे, बल्कि सीमांत गांवों में रहने वाले आम नागरिकों की कनेक्टिविटी और विकास की राह भी सुगम बनाएंगे।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तीनों परियोजनाएं अक्तूबर और नवंबर के बीच टेंडर प्रक्रिया और निर्माण के अगले चरण में प्रवेश करने जा रही है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने पर ही इनकी लागत का पता चलेगा। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में 12 हजार फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित सिंथनपोरा-वैलो ट्विन ट्यूब टनल (एनएच-244) प्रोजेक्ट का विशेष महत्व है।
गेम-चेंजर साबित होगा ये प्रोजोक्ट
सर्दियों के महीनों में भारी बर्फबारी के कारण किश्तवाड़ और अनंतनाग जिलों को जोड़ने वाला यह मार्ग पूरी तरह कट जाता है। इस ट्विन ट्यूब सुरंग के बन जाने से यह क्षेत्र देश के बाकी हिस्सों से सालभर जुड़ा रहेगा। आम यातायात के साथ-साथ यह सुरंग पीर पंजाल क्षेत्र में सुरक्षा बलों के त्वरित मूवमेंट और अग्रिम चौकियों तक रसद आपूर्ति में गेम-चेंजर साबित होगी।
अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक पुल प्रोजेक्ट
वहीं, अरुणाचल प्रदेश में हुनली-अनिनी रोड (एनएच-313) प्रोजेक्ट और रणनीतिक पुल प्रोजेक्ट चीन से सटी सीमाओं पर सैन्य साजो-सामान की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए इसका अपना सामरिक महत्व है। इस प्राजेक्ट के तहत कई आधुनिक और पुलों का जाल बिछाया जाएगा, जिससे दिबांग घाटी और अग्रिम रक्षा चौकियों तक भारी सैन्य उपकरणों, टैंकों और तोपों की तैनाती बिना किसी रुकावट के संभव हो सकेगी।
सिक्किम में एनएच-10 का कायाकल्प
सिक्किम में एनएच-10 पर रंगपो से रानीपूल हाइवे का कायाकल्प किया जाएगा। यह राष्ट्रीय राजमार्ग सिक्किम को देश के शेष हिस्सों और अत्यंत संवेदनशील नाथुला दर्रे से जोड़ता है। मानसून के दौरान तीस्ता नदी घाटी एवं आसपास के क्षेत्रों में बार-बार होने वाले भूस्खलन से निपटने के लिए इस प्रोजेक्ट में आधुनिक जियो-टेक्निकल उपचार, टनलिंग और बायपास सड़कों का निर्माण शामिल है। इससे डोकलाम और उत्तरी सिक्किम सीमा की ओर जाने वाला सामरिक आपूर्ति मार्ग हर मौसम में सुरक्षित और चालू रहेगा।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें