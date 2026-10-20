चीन-पाकिस्तान खबरदार! सीमा पर भारत का मेगा प्लान तैयार, सेना की पहुंच आसान होगी

दुर्गम पहाड़ियों और संवेदनशील सरहदों पर बनने वाले ये प्रोजेक्ट न सिर्फ सेना के भारी टैंकों और सैन्य टुकड़ियों को हर मौसम में तेजी से पहुंच देंगे, बल्कि आम नागरिकों की कनेक्टिविटी और विकास की राह भी सुगम बनाएंगे।

चीन और पाकिस्तान सीमा पर भारत अपनी पकड़ और मजबूत करने जा रहा है। केंद्र सरकार पूर्वी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली सीमा के रणनीतिक इलाकों में तीन मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर अगले महीने से काम शुरू करने जा रही है। दुर्गम पहाड़ियों और संवेदनशील सरहदों पर बनने वाले ये प्रोजेक्ट न केवल सेना के भारी टैंकों और सैन्य टुकड़ियों को हर मौसम में तेजी से पहुंच प्रदान करेंगे, बल्कि सीमांत गांवों में रहने वाले आम नागरिकों की कनेक्टिविटी और विकास की राह भी सुगम बनाएंगे।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तीनों परियोजनाएं अक्तूबर और नवंबर के बीच टेंडर प्रक्रिया और निर्माण के अगले चरण में प्रवेश करने जा रही है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने पर ही इनकी लागत का पता चलेगा। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में 12 हजार फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित सिंथनपोरा-वैलो ट्विन ट्यूब टनल (एनएच-244) प्रोजेक्ट का विशेष महत्व है।

गेम-चेंजर साबित होगा ये प्रोजोक्ट सर्दियों के महीनों में भारी बर्फबारी के कारण किश्तवाड़ और अनंतनाग जिलों को जोड़ने वाला यह मार्ग पूरी तरह कट जाता है। इस ट्विन ट्यूब सुरंग के बन जाने से यह क्षेत्र देश के बाकी हिस्सों से सालभर जुड़ा रहेगा। आम यातायात के साथ-साथ यह सुरंग पीर पंजाल क्षेत्र में सुरक्षा बलों के त्वरित मूवमेंट और अग्रिम चौकियों तक रसद आपूर्ति में गेम-चेंजर साबित होगी।

अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक पुल प्रोजेक्ट वहीं, अरुणाचल प्रदेश में हुनली-अनिनी रोड (एनएच-313) प्रोजेक्ट और रणनीतिक पुल प्रोजेक्ट चीन से सटी सीमाओं पर सैन्य साजो-सामान की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए इसका अपना सामरिक महत्व है। इस प्राजेक्ट के तहत कई आधुनिक और पुलों का जाल बिछाया जाएगा, जिससे दिबांग घाटी और अग्रिम रक्षा चौकियों तक भारी सैन्य उपकरणों, टैंकों और तोपों की तैनाती बिना किसी रुकावट के संभव हो सकेगी।