ट्रंप के आगे नहीं झुकेगा भारत, टैरिफ प्रभावित क्षेत्रों के लिए बन रहा खास प्लान; नए बाजार की तलाश जारी

अमेरिका ने 6 अगस्त को भारतीय आयात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की, जिसके साथ मौजूदा 25% शुल्क को मिलाकर कुल टैरिफ 50% हो गया है। यह टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। जानिए अब क्या है भारत की तैयारी? 

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 7 Aug 2025 09:31 PM
भारत सरकार ने संकेत दिया है कि वह टेक्सटाइल्स और केमिकल्स जैसे क्षेत्रों को निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत प्राथमिकता दे सकती है। अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ का असर इन क्षेत्रों पर बुरी तरह पड़ने की आशंका है। उद्योग सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय ने संबंधित निर्यातकों के साथ बैठक कर नुकसान का आकलन और संभावित सहायता उपायों पर चर्चा की है।

2,250 करोड़ रुपये के निर्यात प्रोत्साहन मिशन पर काम

सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि सरकार 2,250 करोड़ रुपये के निर्यात प्रोत्साहन मिशन पर काम कर रही है, जिसकी घोषणा इस वर्ष के केंद्रीय बजट में की गई थी। इस योजना में एमएसएमई को आसान ऋण (ईजी क्रेडिट), विदेशों में वेयरहाउसिंग की सुविधा, ई-कॉमर्स को बढ़ावा, और वैश्विक ब्रांडिंग जैसे उपाय शामिल होने की संभावना है।

एक वरिष्ठ सूत्र ने कहा, “सरकार इस मिशन के तहत उन क्षेत्रों को समर्थन देने पर विचार कर रही है, जो अमेरिका के नए टैरिफ से बुरी तरह प्रभावित होंगे।” भारत से अमेरिका को वस्त्र निर्यात फिलहाल करीब 11 अरब डॉलर का है, जो अमेरिका के कुल वस्त्र आयात का लगभग 9 प्रतिशत है। वहीं, केमिकल निर्यात करीब 6 अरब डॉलर के आसपास है।

भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया गया है। इसके बाद कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो जाएगा और यह 27 अगस्त से प्रभावी होगा। ट्रंप सरकार का यह कदम भारत द्वारा रियायती रूसी तेल की खरीद जारी रखने की प्रतिक्रिया में आया है, जो यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद बढ़ी है।

बैठक में शामिल निर्यातकों ने वाणिज्य मंत्रालय से कई राहत उपायों की मांग की, जिनमें ब्याज सबवेंशन, RoDTEP (निर्यातित उत्पादों पर करों और शुल्क की रियायत) और RoSCTL (राज्य और केंद्रीय करों की छूट) जैसी योजनाओं का विस्तार शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने लंबित भुगतान की समय पर रिहाई, सरल एडवांस ऑथराइजेशन मानदंड और पोर्ट शुल्क में कटौती की मांग भी रखी।

वैकल्पिक बाजारों की तलाश शुरू

निर्यातकों ने RoDTEP से जुड़ी चिंताओं को लेकर जीके पिल्लई समिति को भी ज्ञापन सौंपा है। सूत्रों ने बताया कि कई निर्यातकों ने अब वैकल्पिक बाजारों की तलाश शुरू कर दी है। एक उद्योग प्रतिनिधि ने कहा, “विश्व व्यापार अस्थिर है और इस स्थिति में निर्यात विविधीकरण की संभावनाएं हैं। निर्यात संवर्धन परिषदें इस दिशा में काम कर रही हैं और वाणिज्य मंत्रालय भी इसका विश्लेषण कर रहा है।” इसके अलावा, विशेषज्ञों का मानना है कि उच्च टैरिफ के कारण भारतीय उत्पादक घरेलू मांग की ओर अधिक गंभीरता से रुख कर सकते हैं, जिससे आयात में कमी आएगी और देश के व्यापार संतुलन को मदद मिलेगी।

ये नया टैरिफ ऐसे समय आया है जब भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता का छठा दौर 25 अगस्त को प्रस्तावित है। अमेरिका भारत पर औद्योगिक उत्पादों, डेयरी, वाइन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों पर शुल्क रियायतें देने का दबाव बना रहा है। वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका को कुल 86.5 अरब डॉलर का निर्यात किया था, जिसमें वस्त्र, चमड़ा, रसायन और मशीनरी प्रमुख श्रेणियां थीं।

