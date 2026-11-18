भारत और फिलीपींस के बीच डिफेंस डील को और मजबूत करने की तैयारी चल रही है। दोनों देश कई बड़े डिफेंस डील पर बातचीत कर रहे हैं। इनमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, हेलीकॉप्टर और स्पेस में सहयोग शामिल हैं।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दबदबा पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की ताकत का अंदाजा पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों ने अपनी आंखों से देखा। इसके बाद से ही पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक के देश इस क्रूज मिसाइल को खरीदने की होड़ में जुटे हैं। इसी बीच अब फिलीपींस से एक बड़ी खबर सामने आई है। फिलीपींस, भारत के साथ एक बड़ा डिफेंस डील करने जा रहा है, जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी शामिल हैं।

जानकारी के मुताबिक, भारत और फिलीपींस के बीच डिफेंस डील को और मजबूत करने की तैयारी चल रही है। दोनों देश कई बड़े डिफेंस डील पर बातचीत कर रहे हैं। इनमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, हेलीकॉप्टर और स्पेस में सहयोग शामिल हैं। फर्स्टपोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, फिलीपींस अपनी सेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की कम से कम 6 एक्सट्रा बैटरी खरीदने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा, वह भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की 5 से अधिक रेजिमेंट और पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने की भी योजना बना रहा है।

भारत के इन घातक हथियारों पर भी नजर ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा फिलीपींस भारत के दूसरे हथियारों को खरीदने पर भी विचार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक, फिलीपींस अपनी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर बातचीत कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश सिस्टम ने कैसा प्रदर्शन किया और इसे दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, इस बारे में फिलीपींस के रक्षा अधिकारियों को जानकारी दी गई है। हालांकि, माना जा रहा है कि फिलीपींस एयर फोर्स लंबी दूरी तक मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है।

भारत ने दिया है ये प्रस्ताव? जानकारी के मुताबिक, भारत ने फिलीपींस को अपने नेवी के वॉरशिप पर भी ब्रह्मोस मिसाइल लगाने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिलीपींस ने जमीन से मिसाइल दागने वाले लॉन्चर के भारी वजन को लेकर चिंता जताई है। देश के कई इलाकों में पहाड़ और ऊबड़-खाबड़ रास्ते हैं। साथ ही, सड़कों की हालत भी अच्छी नहीं है। ऐसे में भारी लॉन्चर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल हो जाता है।

हालांकि, फिलीपींस ने अभी तक नेवी के वॉरशिप पर ब्रह्मोस मिसाइल लगाने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। इसकी वजह यह है कि फिलीपींस की नेवी के वॉरशिप में पहले से ही अमेरिका और दूसरे देशों के बनाए हथियार और उपकरण लगे हैं। ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल को इन जहाजों से जोड़ने से पहले उनमें काफी बदलाव करना होगा।