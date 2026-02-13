भले ही 10 पायदान चढ़ी भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग, पर इन देशों ने बंद कर दी वीजा फ्री एंट्री; क्यों?

भारतीय पासपोर्ट की स्थिति में वैश्विक स्तर पर सुधार हुआ है। हेनले इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पासपोर्ट की स्थिति में दस स्थान का सुधार आया है, अब वह 75वे स्थान पर है। हालांकि, दो देशों ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री की सुविधा बंद कर दी है।

India passport: भारतीय पासपोर्ट की वैश्विक रैकिंग में सुधार हुआ है। हेलने एंड पार्टनर्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कागज पर भारत की वैश्विक गतिशीलता रैंकिंग में सुधार हुआ है। अब भारतीय पासपोर्ट वैश्विक सूची में 75वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 2025 में यह 85वें स्थान पर था और इस साल की शुरुआत में इसकी रैंकिंग 80 थी। भारत की स्थिति में भले ही सुधार हुआ है, लेकिन इसके साथ ही दो ऐसे देश भी हैं, जहां पर भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री बंद हो गई है। हेनले की पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारतीय 57 देशों की यात्रा बिना किसी वीजा या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा पा सकते थे। अब हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गाम्बिया के जुड़ जाने के बाद अब यह संख्या 56 हो गई है।

गौरतलब है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया भर के 200 देशों के पासपोर्ट को रैंक करता है। यह रैंकिंग इस बात पर आधारित होती है कि किसी देश के लोग अपने पासपोर्ट के आधार पर कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं या फिर वीजा ऑन अराइवल पर एंट्री ले सकते हैं।

भारतीयों ने किन दो देशों में खोई सुविधा भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा फ्री एंट्री जैसी सुविधा कई देशों में मिलती है। ईरान भी इन्हीं देशों में से एक था, लेकिन नवंबर 2025 में ईरान ने सामान्य भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा-फ्री सुविधा निलंबित कर दी थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक ईरान ने वहां मौजूद कई भारतीयों द्वारा अपहरण और फिरौती की घटनाओं में शामिल होने की वजह से यह फैसला लिया था।

ईरान के अलावा बोलिविया ने भी भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा को बंद कर दिया था। दरअसल, इस देश ने अपने यहां ई वीजा प्रणाली लागू की थी, जिसकी वजह से यहां पर आने वाले किसी भी नागरिक को ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी हो गया। हालांकि फरवरी 2026 में भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देने वाले में गाम्बिया का नाम जुड़ गया है। इसकी वजह से फिलहाल भारत को 56 देशों में यह सुविधा मिलती है।

दो देश घटे फिर कैसे सुधर गई भारत की रैंकिंग? भारत के लिए पासपोर्ट के आधार पर एंट्री करने वाले देशों की संख्या में गिरावट आई है। हालांकि इसके बाद भी भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह हेनले इंडेक्स का रिलेटिव सिस्टम है। यानी यहां पर दूसरे देशों के साथ तुलना होती है। ऐसी स्थिति में अगर दूसरे देशों ने भारत से ज्यादा दूसरे देशों तक अपनी पहुंच खोई है, तो भारत की रैंकिंग में सुधार आता है।