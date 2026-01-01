पाकिस्तान याद रखेगा भारत के दिए ये जख्म, भरने में 2026 भी हो जाएगा खत्म! कितना हुआ नुकसान

संक्षेप: इससे पहले रविवार को पाकिस्तान ने पहली बार नूर खान एयरबेस पर भारत द्वारा मचाई गई तबाही स्वीकार की थी। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कबूल किया कि भारत ने 10 मई की सुबह नूर खान वायुसेना अड्डे पर हमला किया था।

बीते साल मई महीने में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर ना सिर्फ आतंकवाद पर करारा प्रहार किया, बल्कि इसके बाद पाकिस्तान को भी एक बार फिर यह दिखा दिया कि भारत पर कायराना हमले करने का अंजाम क्या होगा। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को पूरी तरह तबाह कर दिया था। पाक की हालत इतनी पतली हो गई है कि वह इन हमलों से अब तक उबर नहीं पाया है। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान का नया साल भी इन्हीं जख्मों से उबरने में बीतने वाला है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ऑपरेशन के सात महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी पाक अभी भी नुकसान की भरपाई करने में लगा हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों और रक्षा विशेषज्ञों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अभी भी ज्यादातर एयरबेस में हुए नुकसान को ठीक करने में लगा हुआ है।

तबाही से उबर नहीं पाया है पाक रिपोर्ट में पाक के इन एयरबेस की मौजूदा स्थिति भी बताई गई है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि नूर खान एयरबेस को नुकसान हुआ है और इसकी तकनीकी मरम्मत चल रही है। नवंबर में सामने आईं सैटेलाइट तस्वीरों में इसकी पुष्टि भी हुई थी। वहीं भोलारी एयरबेस पर भी मरम्मत का काम जारी है। हाल की सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा है कि भारत के हवाई हमले में क्षतिग्रस्त हैंगर को तिरपाल से ढक दिया गया है, जिससे यह पता चलता है कि इसकी मरम्मत का काम जारी है।

मरम्मत का काम जारी वहीं पाक के मुरीद, मुशफ, जैकोबाबाद, रफीकी जैसे एयरबेस पर कुछ हिस्सों की मरम्मत हो चुकी है, और कई पर काम जारी है। हमलों के बाद हैंगर और रनवे को हुए स्ट्रक्चरल नुकसान के बाद उड़ान संचालन बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है। इसके अलावा सुक्कुर, चुनियां, पसरूर एयरफील्ड सियालकोट और स्कार्दू एयरबेस की स्थिति भी खराब हैं और ये रिकिवरी की स्थिति में हैं।