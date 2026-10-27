पाकिस्तान में धड़ाधड़ बिक रहे भारत के ये सामान, जानें बैन के बाद भी कैसे बढ़ा व्यापार

भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार पर रोक होने के बावजूद भारतीय सामान पाकिस्तान पहुंच रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह सामान वहां कैसे पहुंच रहा है? व्यापार पर लगी पाबंदियों से बचने के लिए भारतीय सामान तीसरे देशों के रास्ते पाकिस्तान भेजा जा सकता है

2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पहलगाम आंतकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान भले ही भारत को लेकर बड़े-बड़े बयान दे पर भारतीय सामानों के बिना उनकी दाल नहीं गल रही।

पहलगाम के बाद से भारत-पाकिस्तान के बीच सीधा व्यापार बंद है। इसके बावजूद पाकिस्तान में भारतीय सामान की मांग बनी हुई है। नए आंकड़ों से पता चला है कि पाकिस्तान ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत से 61.74 मिलियन डॉलर का सामान खरीदा। यह रकम करीब 5,200 करोड़ रुपये बैठती है।

डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल इसी अवधि में पाकिस्तान ने भारत से 36.55 मिलियन डॉलर का सामान खरीदा था। इस तरह एक साल में भारत से पाकिस्तान जाने वाले सामान के मूल्य में करीब 69 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, इस दौरान पाकिस्तान से भारत को सामान भेजने का कोई आंकड़ा दर्ज नहीं किया गया। इससे साफ है कि दोनों देशों के बीच व्यापार का संतुलन एकतरफा बना हुआ है।

भारत से पाकिस्तान का आयात 69 फीसदी बढ़ा विदेश नीति के जानकार रविंदर सिंह रॉबिन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिका कि, पाकिस्तान में भारतीय सामान की मांग अब भी बनी हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा व्यापार बंद है, तो भारतीय सामान पाकिस्तान तक किस रास्ते से पहुंच रहा है और उसके मूल देश की जानकारी कैसे दर्ज की जा रही है। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि कुछ सामान तीसरे देशों के रास्ते पाकिस्तान पहुंच रहा हो सकता है।

रविंदर सिंह रॉबिन ने आगे कहा कि, अगर पाकिस्तान में भारतीय सामान की इतनी मांग है तो वहां की सरकार को दोनों देशों के बीच सामान्य रिश्ते बहाल करने के बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए आतंकवाद के खिलाफ भरोसेमंद कदम उठाना जरूरी है। साथ ही, पाकिस्तान की जमीन का आतंकवादी संगठनों द्वारा कथित इस्तेमाल रोकने की दिशा में भी कार्रवाई करनी चाहिए। भारत से पाकिस्तान जाने वाले सामान में दवाइयां और उनसे जुड़े प्रोडक्ट प्रमुख हैं।

पाकिस्तान में बिक रहे भारत के ये सामान समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2025 तक भारत से पाकिस्तान को दवाइयों का निर्यात 20.8 करोड़ डॉलर का था। यह आंकड़ा दोनों देशों के बीच सीधे व्यापार पर रोक के बावजूद भारतीय दवाइयों की मांग के महत्व को दिखाता है। भारत से पाकिस्तान भेजे जाने वाले दूसरे प्रमुख सामानों में प्लास्टिक, पेट्रोलियम पदार्थ, रंग बनाने वाले रसायन, जैविक रसायन, रबर, कॉफी, चाय, मसाले, दूध से बने प्रोडक्ट और अनाज शामिल हैं।

हालांकि, भारत ने वाघा-अटारी सीमा को बंद करने का फैसला किया था। यह दोनों देशों के बीच जमीन के रास्ते व्यापार करने का एकमात्र खुला रास्ता था। इसके बंद होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार लगभग पूरी तरह ठप हो गया। यह फैसला पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया था। इस हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर अपना रुख और सख्त कर दिया। भारत का स्पष्ट कहना है कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते।

दवाइयों के लिए भारत पर निर्भर पाकिस्तान अरब न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई से सितंबर 2025 के बीच पाकिस्तान ने भारत से 3.66 करोड़ डॉलर का सामान आयात किया। यह अवधि ऑपरेशन सिंदूर के कुछ हफ्तों बाद की है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के आंकड़ों का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान भारत से पाकिस्तान भेजे गए सामान में लगभग पूरा हिस्सा दवाइयां बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का था।

बैन के बावजूद पाकिस्तान कैसे पहुंच रहे भारतीय सामान भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार पर रोक होने के बावजूद भारतीय सामान पाकिस्तान पहुंच रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह सामान वहां कैसे पहुंच रहा है? व्यापार पर लगी पाबंदियों से बचने के लिए भारतीय सामान तीसरे देशों के रास्ते पाकिस्तान भेजा जा सकता है। इस प्रक्रिया में सामान पर नया लेबल लगाया जाता है और उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। हालांकि, सामान पहुंचाने के इस तरीके को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।