'इसमें सच्चाई नहीं' कोलंबो में भारत-PAK ट्रैक-2 वार्ता की खबरों पर BJP नेता राम माधव की सफाई

भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रैक-2 वार्ता की खबरों को भाजपा नेता राम माधव ने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि कोलंबों में कई देशों के लोग आए हुए थे। ऐसे में इस तरह की सम्मेलन को ट्रैक-2 वार्ता कहना सही नहीं है। यह रिपोर्ट बनाई हुई है।

India Pakistan Track2 talks: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम माधव ने उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें यह दावा किया जा रहा था कि बेंकॉक और कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रैक-2 वार्ता हुई थी। 'इंडिया फाउंडेशन' के अध्यक्ष राम माधव ने कहा कि वह श्रीलंका में एक ‘क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन’ में हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे। यहां पर कई देशों को लोग आए हुए थे। इसका भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्ता का कोई संबंध नहीं है। इस खबर में कोई वास्तविकता नहीं है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच के द्विपक्षीय रिश्ते ठंडे बस्ते में डले हुए हैं। ऐसे में हाल ही में रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि दोनों देशों के बीच में ट्रैक-2 वार्ता का आयोजन किया गया है, जिससे भविष्य में ट्रैक-1 यानी सरकारी स्तर की वार्ता के लिए रास्ता तैयार किया जा सके। अब इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए भाजपा नेता राम माधव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने लिखा, "यह पूरी तरह से गलत रिपोर्ट है। यह कोई ट्रैक-2 वार्ता नहीं थी। यह 'इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टैट्रिजिक स्टडीज' (IISS) का वार्षिक दक्षिण एशिया संवाद था, जिसमें भारत, श्रीलंका, अमेरिका, ब्रिटेन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ वरिष्ठ लोग शामिल होते हैं। पहले भी यह सम्मेलन होता रहा है। इतने देशों की भागीदारी वाले कार्यक्रम को भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रैक-2 बातचीत नहीं कहा जा सकता।"

एक सत्र में संबोधन के लिए गया था: राम माधव इतना ही नहीं राम माधव ने इस बात पर भी जोर दिया कि दो दिनों तक चले इस कार्यक्रम में वह कुछ देर के लिए गए थे। यहां पर एक सत्र को संबोधित करने के बाद वह वापस लौट आए थे। उन्होंने लिखा, "मैं दो दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का पूरा हिस्सा नहीं था। मुझे केवल एक सत्र में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। मैंने अपना संबोधन दिया और वापस आ गया। इस रिपोर्ट में ऐसी बात को तूल देने की कोशिश की गई है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है।"

भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रैक-2 वार्ता का दावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत पूरी तरह से बंद है। इसी मुद्दे को लेकर हाल ही में दावा किया गया था कि दोनों देशों के बीच में पर्दे के पीछे बैक-चैनल बातचीत शुरू हो गई है। ट्रैक-2 बातचीत के नाम से संबोधित की गई इस वार्ता में भारत और पाकिस्तान की तरफ से कुछ पूर्व सैन्य अधिकारी और राजनेता शामिल होने थे। इस बैठक के जरिए आने वाले समय में ट्रैक-1 वार्ता यानी सरकारी स्तर की वार्ता तक रिश्ते पहुंचाने पर प्रयास किया जा रहा है।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बातचीत में भारत की तरफ से भाजपा नेता और इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष राम माधव, पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, भारत की पूर्व ब्रिटिश राजदूत शामिल हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से सज्जाद हैदर खान, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता शेरी रहमान और पाक खुफिया एजेंसी में अधिकारी रहे मेजर जनरल इस्फंदयार अली खान पटौदी शामिल हुए थे। बता दें, पटौदी बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान के रिश्तेदार हैं।

कई मुद्दों पर हुई चर्चा: रिपोर्ट रिपोर्ट में कहा गया था कि दोनों देशों के बीच हुई इस वार्ता में मुख्य रूप से उन संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हुई, जिन पर दोनों देश पिछले काफी समय से उलझे हुए हैं। हालांकि, इसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। दावा किया गया कि इसमें आतंकवाद और सीमा पार बहने वाली नदियों के पानी का बंटवारा शामिल था। इतना ही नहीं भविष्य में दोनों देशों के बीच के सैन्य टकराव को रोकना और संकट या इमरजेंसी के समय बातचीत को मजबूत रखने पर भी बात हुई।