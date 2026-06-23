सिंधु जल संधि पर बौखलाया पाकिस्तान तो भारत ने लताड़ा, एक झटके में दावों की हवा निकाली

India-Pakistan: भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों को मंगलवार को सीरे से खारिज कर दिया और उन्हें इस्लामाबाद की अपनी असफलताओं तथा मानवाधिकार उल्लंघनों से ध्यान भटकाने का प्रयास बताया।

भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा हाल में की गई विवादास्पद बयानों को मंगलवार को पूरी तरह खारिज करते हुए उन्हें इस्लामाबाद की अपनी गंभीर आंतरिक कमियों, आर्थिक असफलताओं और खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड से जनता का ध्यान भटकाने का हताश प्रयास बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सिंधु जल संधि पर आसिफ के बयान का कड़ा जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान बार-बार मनगढ़ंत दावे करके अपनी विफलताओं को छिपाने की कोशिश कर रहा है।

प्रवक्ता जायसवाल ने कहा कि हमें पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा की गई टिप्पणियों की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। इस तरह की टिप्पणियां पाकिस्तान द्वारा अपनी नाकामियों को छुपाने और मानवाधिकारों के हनन तथा अन्य गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए किए जा रहे निरंतर हताश प्रयासों का हिस्सा हैं। भारत इन सभी मनगढ़ंत और बेबुनियाद दावों को पूरी तरह से खारिज करता है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पीओके में हाल के घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि ये घटनाएं इस्लामाबाद की लंबे समय से चली आ रही दमनकारी नीतियों का सीधा नतीजा हैं। जायसवाल ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान PoK में आर्थिक शोषण, नागरिकों के बुनियादी अधिकारों से वंचित रखने, प्रशासनिक दमन और स्थानीय लोगों की आवाज को कुचलने की नीति पर लगातार काम कर रहा है।

निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया। आवश्यक खाद्य सामग्री, दवाइयों और अन्य आपूर्ति को जानबूझकर रोका गया, इंटरनेट और टेलीफोन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया तथा बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गईं। इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप कई निर्दोष नागरिकों की जान चली गई है।

इस दौरान रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की ये नीतियां न केवल PoK के लोगों के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोकतंत्र, मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्रशासन अपने ही नागरिकों पर इस तरह का अत्याचार करके क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल रहा है।

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की है कि वह पाकिस्तान को उसके इन मानवाधिकार उल्लंघनों, क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों और अन्य अवैध कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराए। प्रवक्ता ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अब पाकिस्तान की असली सच्चाई को समझना चाहिए और उसे उचित जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।