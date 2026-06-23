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सिंधु जल संधि पर बौखलाया पाकिस्तान तो भारत ने लताड़ा, एक झटके में दावों की हवा निकाली

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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India-Pakistan: भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों को मंगलवार को सीरे से खारिज कर दिया और उन्हें इस्लामाबाद की अपनी असफलताओं तथा मानवाधिकार उल्लंघनों से ध्यान भटकाने का प्रयास बताया।

सिंधु जल संधि पर बौखलाया पाकिस्तान तो भारत ने लताड़ा, एक झटके में दावों की हवा निकाली

भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा हाल में की गई विवादास्पद बयानों को मंगलवार को पूरी तरह खारिज करते हुए उन्हें इस्लामाबाद की अपनी गंभीर आंतरिक कमियों, आर्थिक असफलताओं और खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड से जनता का ध्यान भटकाने का हताश प्रयास बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सिंधु जल संधि पर आसिफ के बयान का कड़ा जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान बार-बार मनगढ़ंत दावे करके अपनी विफलताओं को छिपाने की कोशिश कर रहा है।

प्रवक्ता जायसवाल ने कहा कि हमें पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा की गई टिप्पणियों की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। इस तरह की टिप्पणियां पाकिस्तान द्वारा अपनी नाकामियों को छुपाने और मानवाधिकारों के हनन तथा अन्य गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए किए जा रहे निरंतर हताश प्रयासों का हिस्सा हैं। भारत इन सभी मनगढ़ंत और बेबुनियाद दावों को पूरी तरह से खारिज करता है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पीओके में हाल के घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि ये घटनाएं इस्लामाबाद की लंबे समय से चली आ रही दमनकारी नीतियों का सीधा नतीजा हैं। जायसवाल ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान PoK में आर्थिक शोषण, नागरिकों के बुनियादी अधिकारों से वंचित रखने, प्रशासनिक दमन और स्थानीय लोगों की आवाज को कुचलने की नीति पर लगातार काम कर रहा है।

निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग

उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया। आवश्यक खाद्य सामग्री, दवाइयों और अन्य आपूर्ति को जानबूझकर रोका गया, इंटरनेट और टेलीफोन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया तथा बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गईं। इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप कई निर्दोष नागरिकों की जान चली गई है।

इस दौरान रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की ये नीतियां न केवल PoK के लोगों के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोकतंत्र, मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्रशासन अपने ही नागरिकों पर इस तरह का अत्याचार करके क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल रहा है।

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की है कि वह पाकिस्तान को उसके इन मानवाधिकार उल्लंघनों, क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों और अन्य अवैध कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराए। प्रवक्ता ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अब पाकिस्तान की असली सच्चाई को समझना चाहिए और उसे उचित जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।

ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था?

दरअसल, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के प्रति आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान को अपनी जल सुरक्षा पर कोई खतरा महसूस हुआ तो वह भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तानी न्यूज चैनल से बातचीत में कहा था कि पानी पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा है। अगर भारत सिंधु नदी प्रणाली के जल प्रवाह को रोकने या बदलने की कोई कोशिश करता है तो इसे हम गंभीर खतरे के रूप में देखेंगे। इस दौरान चेतावनी देते हुए कहा कि जिस क्षण हमें लगेगा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है और पानी उसका हिस्सा है, हम भारत के खिलाफ युद्ध करने से नहीं हिचकेंगे।

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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