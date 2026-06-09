पर्दे के पीछे बातचीत कर रहे भारत-पाकिस्तान? 3 बार हुईं सीक्रेट बैठकें; कश्मीर नहीं रहा मुद्दा

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दौर की सीक्रेट ट्रैक-II वार्ता हुई है। जानिए क्यों कश्मीर को छोड़कर अब दोनों देशों का पूरा फोकस 'संघर्ष प्रबंधन' पर आ गया है, पाकिस्तानी सेना का क्या रोल है।

भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही औपचारिक तौर पर कूटनीतिक रिश्ते ठप पड़े हों, लेकिन दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे से बातचीत का सिलसिला जारी है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद से भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडलों के बीच 'ट्रैक-II' वार्ता के कम से कम तीन दौर हो चुके हैं। हालांकि, इन बैठकों का फोकस अब कश्मीर या पुराने विवाद को सुलझाने से हटकर सीधे तौर पर 'संघर्ष टालने' पर आ गया है।

क्या है बैठकों का नया एजेंडा? कई दशकों तक भारत-पाकिस्तान के बीच अनौपचारिक बातचीत का मुख्य उद्देश्य विवादों को सुलझाना रहा था, लेकिन 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ट्रैक-II कूटनीति अब विवादों के समाधान के बजाय तनाव को बढ़ने से रोकने और संघर्ष को मैनेज करने पर केंद्रित हो गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि जम्मू-कश्मीर और सिंधु जल संधि जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे अब इन वार्ताओं के एजेंडे में काफी नीचे खिसक गए हैं।

कब और कहां हुई बातचीत? द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, मई 2025 के बाद से दोनों देशों के बीच कम से कम तीन बार ट्रैक-II संवाद हो चुका है। वहीं, इस साल के अंत तक दो और बैठकें होने की संभावना है। इन अहम बैठकों का ब्योरा इस प्रकार है-

दोहा (कतर): इसी साल 2 फरवरी को दोहा में दो दिनों तक सबसे हालिया बैठक हुई। इसमें दोनों देशों के राजनयिकों, पूर्व सैन्य अधिकारियों और अन्य प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

पूर्व की एक राजधानी: दिसंबर 2025 में भारत के पूर्व में स्थित एक देश की राजधानी में भी वार्ता हुई थी। इसमें पूर्व सैन्य अधिकारियों ने सैन्य-से-सैन्य संबंधों और तनाव बढ़ने से रोकने के व्यावहारिक तरीकों पर चर्चा की थी।

मस्कट और ओटावा: 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद मस्कट में भी एक संवाद आयोजित किया गया था। इसके अलावा, पिछले साल ओटावा स्थित एक थिंक-टैंक के नेतृत्व में भी दोनों देशों के बीच एक बैठक हुई थी।

ट्रैक-II वार्ता पर पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल इस मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से यह साफ हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से इस ट्रैक-II प्रक्रिया में शामिल होने वाले लोगों और उनके संदेशों पर अब पाकिस्तानी सेना ने ज्यादा औपचारिक नियंत्रण ले लिया है। पाकिस्तानी सेना में जनरल असीम मुनीर का प्रभाव बढ़ने के बाद इन बैठकों की प्राथमिकता और गंभीरता पहले के मुकाबले कम हुई है। नया ट्रैक-II तंत्र अब ज्यादा परिस्थिति-आधारित हो गया है।

सिंधु जल समझौते पर भी नहीं हुई बात पहले की ट्रैक-II बैठकों में नियंत्रण रेखा (LoC) के प्रबंधन और बड़े राजनीतिक विषयों पर लंबी चर्चा होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाल ही में हुई एक बैठक में सिंधु जल संधि के भविष्य पर न के बराबर चर्चा हुई। यह तब है जब भारत ने इस संधि को फिलहाल स्थगित रखने का फैसला किया है और इसे लेकर नई दिल्ली व इस्लामाबाद के बीच लगातार बयानबाजी भी होती रही है।

भारत के लिए कैसे फायदेमंद है यह सीक्रेट बातचीत? इस कूटनीतिक बातचीत में भारत सरकार सीधे तौर पर शामिल नहीं होती है, लेकिन उसे इन बैठकों की पूरी जानकारी होती है। प्रतिनिधिमंडल इन बैठकों से निकले निष्कर्ष और अहम जानकारियां भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साझा करते हैं।