तनाव के बीच भारत-पाकिस्तान करने जा रहे युद्धाभ्यास, अरब सागर में गरजेंगे जंगी जहाज

भारत और पाकिस्तान के बीच एक और भिड़ंत हो सकती है। इस बार भिड़ंत हवा या जमीन पर नहीं, बल्कि पानी में होगी। जानकारी के मुताबिक भारत और पाकिस्तान अरब सागर में नौसेना अभ्यास करने वाले हैं।

तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच अरब सागर में एक ही समय पर युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। हालांकि दोनों ही देश की नौसेनाएं अपने-अपने क्षेत्र में यह अभ्यास करेंगी। जानकारी के मुताबिक यह ड्रिल सोमवार से शुरू होगी। अधिकारियों के मुताबिक दोनों देशों की नौसेनाओं ने इस बारे में नोटिस भी दे दी है। इसमें नौसेना अभ्यास के दौरान संबंधित क्षेत्रों में हवाई उड़ान को नियंत्रित रखने के लिए कहा गया है।

पाकिस्तान न जारी किया है नोटिस

रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना 11 और 12 अगस्त को अरब सागर में अभ्यास करेगी। वहीं, पाकिस्तानी नौसेना ने भी नेवी अभ्यास के लिए नोटिस टू एयरमेन जारी किया है। यह नोटिस इसलिए जारी किया जाता है ताकि नौसेना अभ्यास के दौरान संबंधित वायुक्षेत्र में कोई विमान उड़ान न भरें।



बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। इस दौरान थल सेना और वायुसेना ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय दिया। वायुसेना प्रमुख ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के छह विमान गिराए गए।