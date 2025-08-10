India Pakistan Navies to do drills in Arabian Sea Notices released तनाव के बीच भारत-पाकिस्तान करने जा रहे युद्धाभ्यास, अरब सागर में गरजेंगे जंगी जहाज, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIndia Pakistan Navies to do drills in Arabian Sea Notices released

तनाव के बीच भारत-पाकिस्तान करने जा रहे युद्धाभ्यास, अरब सागर में गरजेंगे जंगी जहाज

भारत और पाकिस्तान के बीच एक और भिड़ंत हो सकती है। इस बार भिड़ंत हवा या जमीन पर नहीं, बल्कि पानी में होगी। जानकारी के मुताबिक भारत और पाकिस्तान अरब सागर में नौसेना अभ्यास करने वाले हैं।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 10 Aug 2025 10:45 PM
share Share
Follow Us on
तनाव के बीच भारत-पाकिस्तान करने जा रहे युद्धाभ्यास, अरब सागर में गरजेंगे जंगी जहाज

तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच अरब सागर में एक ही समय पर युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। हालांकि दोनों ही देश की नौसेनाएं अपने-अपने क्षेत्र में यह अभ्यास करेंगी। जानकारी के मुताबिक यह ड्रिल सोमवार से शुरू होगी। अधिकारियों के मुताबिक दोनों देशों की नौसेनाओं ने इस बारे में नोटिस भी दे दी है। इसमें नौसेना अभ्यास के दौरान संबंधित क्षेत्रों में हवाई उड़ान को नियंत्रित रखने के लिए कहा गया है।

पाकिस्तान न जारी किया है नोटिस
रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना 11 और 12 अगस्त को अरब सागर में अभ्यास करेगी। वहीं, पाकिस्तानी नौसेना ने भी नेवी अभ्यास के लिए नोटिस टू एयरमेन जारी किया है। यह नोटिस इसलिए जारी किया जाता है ताकि नौसेना अभ्यास के दौरान संबंधित वायुक्षेत्र में कोई विमान उड़ान न भरें।

बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। इस दौरान थल सेना और वायुसेना ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय दिया। वायुसेना प्रमुख ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के छह विमान गिराए गए।

पीएम मोदी ने नेवी चीफ से क्या कहा
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ही नेवी प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से कहा कि हमने आपके मुंह से निवाला छीन लिया। आपको फिर मौका मिलेगा। पीएम मोदी ने तीनों सैन्य प्रमुखों के साथ ऑपरेशन सिंदूर की समीक्षा के दौरान कही।

गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसी खबरें आई थीं कि भारतीय नौसेना ने कराची पर हमले की पूरी तैयारी कर ली थी। हालांकि अंतिम समय पर यह हमला रद्द कर दिया गया था। नौसेना प्रमुख से पीएम मोदी की बात को इसी तरफ इशारा माना जा रहा है।

India Pakistan Latest Hindi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।