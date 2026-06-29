अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी हमलों से भड़का भारत, विदेश मंत्रालय ने खोल दिए साजिश के धागे

भारत ने सोमवार को अफगानिस्तान की सरजमीं पर पाकिस्तान द्वारा किए गए घातक हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं, बच्चों और अन्य निर्दोष नागरिकों समेत दर्जनों लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

भारत ने अफगानिस्तान की धरती पर पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं, बच्चों और अन्य निर्दोष नागरिकों समेत दर्जनों लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने इस घटना को पाकिस्तान की 'घोर आक्रामकता' करार देते हुए कहा कि यह अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन है और पूरे क्षेत्र की शांति-स्थिरता के लिए खतरा है।

विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा सोमवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा करता है, जिनमें महिलाओं और बच्चों सहित कई निर्दोष नागरिक हताहत हुए हैं। यह कार्रवाई पाकिस्तान की संप्रभुता-विरोधी नीति का हिस्सा है और क्षेत्रीय सुरक्षा को गंभीर चुनौती पेश करती है।

आक्रामकता का सहारा ले रहा पाकिस्तान मंत्रालय ने आगे कहा कि यह पाकिस्तान के लापरवाह व्यवहार के लगातार पैटर्न को उजागर करता है। अपनी आंतरिक असफलताओं और घरेलू समस्याओं को छिपाने के लिए वह अपनी सीमाओं से बाहर हिंसा और आक्रामकता का सहारा ले रहा है। बयान में भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना अटूट समर्थन दोहराया। इस दौरान विदेश मंत्रालय ने उन सभी अफगान परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की जिन्होंने इस हमले में अपने प्रियजनों को खोया है। साथ ही घायल नागरिकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई।

रविवार को पाकिस्तान ने किया था हमला पाकिस्तान ने रविवार को अफगानिस्तान के अंदर कथित आतंकवादी ठिकानों को लक्ष्य बनाते हुए हवाई हमलों के साथ-साथ जमीनी कार्रवाई का समन्वित अभियान शुरू किया। पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान के विभिन्न इलाकों में बमबारी की। अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने इन हमलों में बड़े पैमाने पर नागरिक हताहतों का आरोप लगाया है। इस हमले से पहले की घटनाक्रम में अफगान तालिबान बलों ने इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान की सीमा के पास बड़े पैमाने पर जमीनी हमला किया था। अफगान बलों ने डूरंड लाइन के आसपास कई पाकिस्तानी सीमा चौकियों और सैन्य ठिकानों पर कब्जा करने का दावा किया था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारी हवाई और जमीनी जवाबी कार्रवाई शुरू की।