सऊदी अरब पर अटैक से भड़का भारत, विदेश मंत्रालय की दो टूक- तुरंत बंद हों हमले
भारत ने सऊदी अरब में हाल में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आम नागरिकों और जरूरी बुनियादी ढांचे पर हमले पूरी तरह गलत हैं और इन्हें तुरंत बंद किया जाना चाहिए।
भारत ने सऊदी अरब में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आम नागरिकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले ये हमले पूरी तरह से गलत हैं और इन्हें तुरंत बंद किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के अनुसार, 21 अक्टूबर को दम्मम स्थित किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और दो अन्य भारतीय घायल हो गए। वहीं, पूर्वी प्रांत में सऊदी अरामको के शायबा तेल क्षेत्र पर हुए हमले में एक और भारतीय नागरिक घायल हो गया।
मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों में नागरिकों की जान गई है और कई लोग घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास सऊदी अधिकारियों के संपर्क में है और प्रभावित भारतीय नागरिकों को हर संभव मदद उपलब्ध कराएगा।
क्या बोला विदेश मंत्रालय
विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम सऊदी अरब में नागरिकों और ऊर्जा अवसंरचना पर लगातार हो रहे हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। इनमें 21 अक्टूबर को दम्मम स्थित किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और पूर्वी प्रांत में सऊदी अरामको के शायबा तेल क्षेत्र पर हुए हमले भी शामिल हैं। इस दौरान मंत्रालय ने दोहराया कि नागरिकों और जरूरी बुनियादी ढांचे पर हमले पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए वहां की जनता और सरकार के साथ एकजुटता जताई। साथ ही उम्मीद जताई कि इस क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी।
बता दें कि यह बयान सऊदी अरब के एयरपोर्ट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रही हमलों के बीच आया है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने किंगडम पर कुछ हमलों की जिम्मेदारी ली है। सऊदी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से यह पुष्टि नहीं की है कि 21 अक्टूबर को दम्मम एयरपोर्ट पर हुए हमले के लिए कौन जिम्मेदार था। शायबा ऑयल फील्ड में सऊदी अधिकारियों ने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम ने एक ड्रोन हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया, जिसके छर्रे गिरने से लोग मारे गए और घायल हुए।
गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में भी एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हुए थे। उस समय भी भारत ने नागरिक अवसंरचना पर हमलों की निंदा की थी और सऊदी अरब में रहने वाले अपने नागरिकों को सुरक्षा संबंधी सलाह जारी की थी। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि ऐसे हमले कभी स्वीकार नहीं किए जा सकते और क्षेत्र में शांति बहाल होने तक भारत सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। दूतावास लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए तैयार है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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