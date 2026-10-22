सऊदी अरब पर अटैक से भड़का भारत, विदेश मंत्रालय की दो टूक- तुरंत बंद हों हमले

भारत ने सऊदी अरब में हाल में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आम नागरिकों और जरूरी बुनियादी ढांचे पर हमले पूरी तरह गलत हैं और इन्हें तुरंत बंद किया जाना चाहिए।

भारत ने सऊदी अरब में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आम नागरिकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले ये हमले पूरी तरह से गलत हैं और इन्हें तुरंत बंद किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के अनुसार, 21 अक्टूबर को दम्मम स्थित किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और दो अन्य भारतीय घायल हो गए। वहीं, पूर्वी प्रांत में सऊदी अरामको के शायबा तेल क्षेत्र पर हुए हमले में एक और भारतीय नागरिक घायल हो गया।

मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों में नागरिकों की जान गई है और कई लोग घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास सऊदी अधिकारियों के संपर्क में है और प्रभावित भारतीय नागरिकों को हर संभव मदद उपलब्ध कराएगा।

क्या बोला विदेश मंत्रालय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम सऊदी अरब में नागरिकों और ऊर्जा अवसंरचना पर लगातार हो रहे हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। इनमें 21 अक्टूबर को दम्मम स्थित किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और पूर्वी प्रांत में सऊदी अरामको के शायबा तेल क्षेत्र पर हुए हमले भी शामिल हैं। इस दौरान मंत्रालय ने दोहराया कि नागरिकों और जरूरी बुनियादी ढांचे पर हमले पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए वहां की जनता और सरकार के साथ एकजुटता जताई। साथ ही उम्मीद जताई कि इस क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी।

बता दें कि यह बयान सऊदी अरब के एयरपोर्ट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रही हमलों के बीच आया है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने किंगडम पर कुछ हमलों की जिम्मेदारी ली है। सऊदी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से यह पुष्टि नहीं की है कि 21 अक्टूबर को दम्मम एयरपोर्ट पर हुए हमले के लिए कौन जिम्मेदार था। शायबा ऑयल फील्ड में सऊदी अधिकारियों ने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम ने एक ड्रोन हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया, जिसके छर्रे गिरने से लोग मारे गए और घायल हुए।