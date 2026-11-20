भारत की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी माने जाने वाले गोल्डी बराड़ के खिलाफ कनाडा में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का इनाम घोषित किया गया है। इससे पहले अमेरिका की FBI और भारतीय एजेंसियों ने भी उसपर इनाम रखा है।

गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ कनाडा सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। खबर है कि बराड़ को मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में शीर्ष पर रखा है। खास बात है कि उसे भारत की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है। कहा जा रहा है कि बराड़ साल 2017 से ही कनाडा में है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गोल्डी बराड़ के अलावा दो और अपराधियों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। खास बात है कि दोनों ही भारतीय मूल के हैं और इनकी पहचान पेडराम राबी और मनप्रीत सिंह है। ये दोनों ही गोलीबारी और हत्या की कोशिश जैसे अपराध में वॉन्टेड हैं। वहीं, पुलिस को बराड़ की साल 2023 में विनिपेग में हुए 39 साल के सुखदूल सिंह गिल की हत्या मामले में तलाश है।

कितना इनाम रखा गोल्डी बराड़ को मोस्ट वॉन्टेड बताए जाने का ऐलान BOLO प्रोग्राम के तहत किया गया है। इसके जरिए नागरिकों को मोस्ट वॉन्टेड अपराधियों को लेकर सतर्क किया जाता है। खास बात है कि इससे पहले अमेरिका ने बीते सितंबर 10 लाख डॉलर का इनाम घोषित किया था। जबकि, भारत में पहले ही उसपर 10 लाख रुपये के इनाम का ऐलान किया जा चुका है। कनाडा में उसपर ढाई लाख कनाडाई डॉलर का इनाम है। भारतीय मुद्रा में आंकड़ा करीब 1.63 करोड़ रुपये है।

FBI को भी है तलाश अमेरिकी जांच एजेंसी FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भी 10 मोस्ट वॉन्टेड की लिस्ट में डाला है। FBI का कहना है कि 32 साल का बराड़ इस लिस्ट में शामिल होने वाला 543वां व्यक्ति है। इस लिस्ट की शुरुआत 1950 में की गई थी। एजेंसी को बराड़ की तलाश अपराध की साजिश, जबरन वसूली के जरिए व्यापार में बाधा डालने की साजिश, तस्करी के आरोपों में है।

एफबीआई के लॉस एंजिल्स फील्ड ऑफिस के प्रभारी सहायक निदेशक पैट्रिक ग्रैंडी ने कहा, 'सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी ब्रार एक खतरनाक व्यक्ति है और एफबीआई तथा हमारे सहयोगियों ने उसे पकड़ना अपनी प्राथमिकता में रखा है।' ग्रैंडी ने बताया कि एफबीआई बराड़ की गिरफ्तारी के लिए 10 लाख डॉलर तक के इनाम की घोषणा की है और मोस्ट वॉन्टेड की सूची में शामिल होने से मिलने वाले प्रचार के कारण उसकी तस्वीर और विवरण दुनिया भर के लोगों के सामने पहुंचेगा।

अमेरिका में है गोल्डी बराड़? एजेंसी वार्ता के अनुसार, सितंबर में एफबीआई ने कहा था कि बराड़ अमेरिका में मौजूद है और उसे 'अत्यधिक हिंसक, सशस्त्र और खतरनाक' माना जाता है। उसे लॉरेंस बिश्नोई संगठित अपराध गिरोह का उत्तरी अमेरिकी प्रमुख भी माना जाता है। अमेरिकी अभियोजकों ने इस गिरोह पर पूरे अमेरिका और कनाडा में लक्षित हत्याओं, गोलीबारी, अपहरण, जबरन वसूली तथा नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया है।