भारत के इकलौते सक्रिय ज्वालामुखी में फिर विस्फोट, बैरन आइलैंड में धमाके का VIDEO आया सामने

भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी एक बात फिर सक्रिय हो गया है। इसे अंडमान के बैरन द्वीप के नाम से जाना जाता है। ताजा धमाकों को दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 07:12 PM
भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड एक बार फिर सक्रिय हो गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हिस्से बैरन द्वीप पर आठ दिन के भीतर इस ज्वालामुखी में दो बार विस्फोट हुए हैं। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया है कि बीते 13 और 20 सितंबर को ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा। हालांकि ये विस्फोट मामूली थे। ज्वालामुखी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें उसके भीतर से लावा धधकते हुए दिखाई दे रहा है।

इससे पहले संसद टीवी ने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि ज्वालामुखी के हालिया विस्फोट के इस वीडियो को भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने शेयर किया है। इसके मुताबिक इस वीडियो को नौसेना के एक युद्धपोत से रिकॉर्ड किया गया, जिसमें ज्वालामुखी से लावा और धुंआ निकलते देखा जा सकता है।

बता दें कि बैरन आइलैंड भारत ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के पूर्वी हिस्से में स्थित है से पोर्ट ब्लेयर से समुद्र मार्ग से लगभग 140 किलोमीटर दूर है। बैरन द्वीप का कुल क्षेत्रफल 8.34 वर्ग किलोमीटर है। इस द्वीप को निर्जन घोषित किया गया है।

गौरतलब है कि फिलहाल दुनिया में लगभग 46 ज्वालामुखी सक्रिय हैं। अंडमान और निकोबार प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक बैरन द्वीप पर पहला विस्फोट 1787 में हुआ था। वहीं इसके बाद 1991, 2005, 2017 और 2022 में हल्के विस्फोट हुए।

