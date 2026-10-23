UN में भारत ने पाकिस्तान को फिर रगड़ा, कहा- कारगिल में अपने ही सैनिकों की लाश को छोड़ दिया

भारत ने दुनिया को ठोस सबूतों के साथ याद दिलाया है कि पाकिस्तान के पास भारत के जम्मू-कश्मीर और उसके आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

भारत अक्सर संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान की पोल खोलता रहता है। एकबार फिर आतंकवाद, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान के दोहरे मापदंड को उजागर कर दुनिया के सामने रख दिया। भारत ने दुनिया को ठोस सबूतों के साथ याद दिलाया है कि पाकिस्तान के पास भारत के जम्मू-कश्मीर और उसके आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने कहा, "यह बहुत ही विडंबनापूर्ण है कि जो देश 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान मारे गए अपने ही सैनिकों के शवों को स्वीकार नहीं कर सका वह आज आस्था, धार्मिक स्वतंत्रता और अंतिम संस्कार जैसे विषयों पर बड़े जोश के साथ बात कर रहा है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूं कि भारतीय सेना ने ही कई पाकिस्तानी सैनिकों को पूरे सैन्य सम्मान और इस्लामी रीति-रिवाजों के अनुसार दफनाया था।"

कश्मीर की चिंता मत करे पाकिस्तान उन्होंने कहा, “भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में क्या हो रहा है इस बात को लेकर पाकिस्तान को जुनून नहीं दिखाना चाहिए। उसे तो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में क्या हो रहा है उसकी बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या लगातार घट रही है और उनके अधिकारों का आए दिन हनन होता है। जो देश अपने ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता उसे भारत को उपदेश देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।”

इससे पहले इसी हफ्ते भारत ने संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद रोधी और मानवाधिकार मामलों के एक विशेष प्रतिवेदक की रिपोर्ट की गलतियों को उजागर किया था। भारत ने ऐसी झूठी बातें पेश करने के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव रघु पुरी ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के नैरेटिव में जानबूझकर अपनाई गई भूलने की बीमारी को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया।

दाऊद पर भी किया था बेनकाब पुरी ने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा, "दाऊद इब्राहिम 2003 में सूची में शामिल किए जाने से बहुत पहले ही भारत से भाग गया था। इसी दौरान किसी दूसरे देश में रहते हुए उसे अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन से जुड़े होने के कारण संयुक्त राष्ट्र की घोषित आतंकी लिस्ट में डाला गया था।" पाकिस्तान एक ऐसा विफल राष्ट्र है जो सीमा पार आतंकवाद और आम नागरिकों की हत्याओं को अपनी सरकारी नीति के रूप में इस्तेमाल करता है।

पुरी ने पाकिस्तान के एबटाबाद शहर का जिक्र करते हुए कहा था, "आज भी वह मेरे देश में एक वांटेड अपराधी है। संयुक्त राष्ट्र की सूची के अनुसार, वह उसी देश में रह रहा है जहां ओसामा बिन लादेन मिला था और मारा गया था।"

कोविड-19 महामारी के दौरान हुई मौतों के संदर्भ में मंगलानंदन ने पूछा कि रिपोर्ट में विकसित देशों में हुई घटनाओं का कोई जिक्र क्यों नहीं है। उन्होंने कहा, "अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के दौरान भेदभाव और गलत प्रथाएं मानो केवल विकासशील देशों में ही हुई थीं। विकसित देशों में भी ऐसी ही दुखद स्थितियां थीं, जिनका जिक्र न करके इस रिपोर्ट को क्या हासिल होता है?"