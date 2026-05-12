'जिम्मेदार देशों को सोचना चाहिए कि...', ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन की मदद पर भारत

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, ‘हमने ये रिपोर्टें देखी हैं जो पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में सटीक, टारगेटेड और संतुलित कार्रवाई थी।’

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन की ओर से मदद दिए जाने पर भारत ने बड़ा बयान दिया है। नई दिल्ली ने मंगलवार को कहा कि इस तरह की खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं। भारत ने यह भी कहा कि जो देश खुद को जिम्मेदार मानते हैं, उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करने से उनकी अंतरराष्ट्रीय छवि पर क्या असर पड़ता है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह टिप्पणी उस सवाल के जवाब में की, जिसमें चीनी सरकारी मीडिया की उन रिपोर्टों का उल्लेख किया गया था, जिनमें कहा गया कि बीजिंग ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तकनीकी सहायता दी थी। भारत ने मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था।

पाकिस्तान की मदद पर क्या बोला भारत रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, 'हमने ये रिपोर्टें देखी हैं जो पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में सटीक, टारगेटेड और संतुलित कार्रवाई थी। इसका मकसद पाकिस्तान में और उसके समर्थन से चल रहे आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना था।' उन्होंने कहा कि जो देश खुद को जिम्मेदार मानते हैं, उन्हें यह सोचने की जरूरत है कि आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करने से उनकी प्रतिष्ठा पर क्या असर पड़ता है।

चीन ने पहली बार किया स्वीकार पिछले सप्ताह चीन ने पहली बार स्वीकार किया था कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले वर्ष मई में संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को तकनीकी सहायता दी थी। चीन के सरकारी प्रसारक सीसीटीवी ने गुरुवार को झांग हेंग का इंटरव्यू प्रसारित किया। वह एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के चेंगदू एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंजीनियर हैं, जो चीन के मॉडर्न लड़ाकू विमानों और ड्रोन बनाने में अहम भूमिका निभाता है।