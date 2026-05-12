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'जिम्मेदार देशों को सोचना चाहिए कि...', ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन की मदद पर भारत

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, ‘हमने ये रिपोर्टें देखी हैं जो पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में सटीक, टारगेटेड और संतुलित कार्रवाई थी।’

'जिम्मेदार देशों को सोचना चाहिए कि...', ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन की मदद पर भारत

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन की ओर से मदद दिए जाने पर भारत ने बड़ा बयान दिया है। नई दिल्ली ने मंगलवार को कहा कि इस तरह की खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं। भारत ने यह भी कहा कि जो देश खुद को जिम्मेदार मानते हैं, उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करने से उनकी अंतरराष्ट्रीय छवि पर क्या असर पड़ता है।

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह टिप्पणी उस सवाल के जवाब में की, जिसमें चीनी सरकारी मीडिया की उन रिपोर्टों का उल्लेख किया गया था, जिनमें कहा गया कि बीजिंग ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तकनीकी सहायता दी थी। भारत ने मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था।

पाकिस्तान की मदद पर क्या बोला भारत

रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, 'हमने ये रिपोर्टें देखी हैं जो पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में सटीक, टारगेटेड और संतुलित कार्रवाई थी। इसका मकसद पाकिस्तान में और उसके समर्थन से चल रहे आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना था।' उन्होंने कहा कि जो देश खुद को जिम्मेदार मानते हैं, उन्हें यह सोचने की जरूरत है कि आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करने से उनकी प्रतिष्ठा पर क्या असर पड़ता है।

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चीन ने पहली बार किया स्वीकार

पिछले सप्ताह चीन ने पहली बार स्वीकार किया था कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले वर्ष मई में संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को तकनीकी सहायता दी थी। चीन के सरकारी प्रसारक सीसीटीवी ने गुरुवार को झांग हेंग का इंटरव्यू प्रसारित किया। वह एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के चेंगदू एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंजीनियर हैं, जो चीन के मॉडर्न लड़ाकू विमानों और ड्रोन बनाने में अहम भूमिका निभाता है।

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ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था

हांगकांग स्थित समाचार पत्र साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने सीसीटीवी के हवाले से बताया कि झांग ने संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को तकनीकी सहयोग दिया था। पाकिस्तान की वायुसेना के पास चीन में बने J-10CE लड़ाकू विमानों का बेड़ा है, जिन्हें एवीआईसी की एक सहायक कंपनी बनाती है। बता दें कि मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ढांचे के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। यह अभियान जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया, जिसमें कई भारतीय नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों की जान गई थी। भारतीय सेना, वायुसेना और खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में आतंकी ठिकानों, लॉन्च पैड और हथियार भंडारों को निशाना बनाया गया।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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