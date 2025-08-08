India Not Dead Economy But European Country Gave Befitting Reply to Donald Trump भारत डेड इकॉनमी नहीं, बल्कि... यूरोप के एक देश ने ट्रंप को दिया करारा जवाब; हिन्दुस्तान का किया सपोर्ट, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIndia Not Dead Economy But European Country Gave Befitting Reply to Donald Trump

भारत डेड इकॉनमी नहीं, बल्कि... यूरोप के एक देश ने ट्रंप को दिया करारा जवाब; हिन्दुस्तान का किया सपोर्ट

डेनमार्क के भारत में राजदूत ने कहा कि नहीं, मैं निश्चित रूप से भारत को एक मृत अर्थव्यवस्था (डेड इकॉनमी) नहीं मानता। इसके विपरीत, यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। मुझे लगता है कि इस तथ्य का प्रमाण यह है कि यूरोपीय संघ और भारत एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 08:30 PM
share Share
Follow Us on
भारत डेड इकॉनमी नहीं, बल्कि... यूरोप के एक देश ने ट्रंप को दिया करारा जवाब; हिन्दुस्तान का किया सपोर्ट

भारत में डेनमार्क (यूरोप का एक देश) के राजदूत, रासमस एबिल्डगार्ड क्रिस्टेंसन ने टैरिफ विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया है। उन्होंने हिन्दुस्तान का सपोर्ट करते हुए दो टूक कहा है कि वह भारत को डेड इकॉनमी की तरह नहीं देखते हैं, बल्कि यह सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। न्यूज एजेंसी 'एएनआई' के साथ एक इंटरव्यू में क्रिस्टेंसन ने पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौतों तक पहुंचने के लिए देशों के बीच सद्भावनापूर्ण बातचीत और संवाद की आवश्यकता पर जोर डाला।

उन्होंने कहा, "नहीं, मैं निश्चित रूप से भारत को एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं मानता। इसके विपरीत, यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। और मुझे लगता है कि इस तथ्य का प्रमाण यह है कि यूरोपीय संघ और भारत एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह पारस्परिक रूप से लाभकारी होगा।" अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक चौंकाने वाला बयान दिया था और रूसी तेल आयात करने पर अतिरिक्त जुर्माना लगाने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे इसकी परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या करता है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ कैसे गिरा सकते हैं। हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है, उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक।" ट्रंप ने भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाया है।

डेनमार्क के राजदूत ने जोर देकर कहा कि डेनमार्क और यूरोप भारत को निवेश और व्यापार के लिए एक आशाजनक जगह मानते हैं। उन्होंने आगे कहा, "इसलिए निश्चित रूप से एक डेनिश, यूरोपीय दृष्टिकोण से, हम भारत को निवेश और व्यापार के लिए एक बहुत ही आशाजनक जगह मानते हैं और अगर यह एक मृत अर्थव्यवस्था होती तो ऐसा नहीं होता।" यूरोपीय संघ और भारत दोनों को प्रभावित करने वाले टैरिफ के मुद्दे के बारे में बोलते हुए, राजदूत ने कहा, "मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं, और यह डेनमार्क का भी दृष्टिकोण है, कि आप जानते हैं, हम एक नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के पक्ष में हैं, जहां यह केवल बड़े खिलाड़ियों का प्रश्न नहीं है, आप जानते हैं, कि छोटे खिलाड़ियों को क्या करना चाहिए, यह निर्देश देना है।"

अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर हाल ही में लगाए गए शुल्कों के संबंध में, क्रिस्टेंसन ने कहा कि व्यापार वार्ताओं के प्रति यूरोपीय दृष्टिकोण सद्भावना और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौतों पर केंद्रित है। क्रिस्टेंसन ने कहा, "इसलिए, जब हम बातचीत करते हैं, तो सिद्धांततः, यह सद्भावना से होती है। उदाहरण के लिए, हम भारत के साथ एक ऐसे समझौते पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जो पारस्परिक रूप से लाभकारी हो, न कि हमारी आर्थिक शक्ति के आधार पर आपको ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर करना जो आप नहीं करना चाहेंगे।"

Donald Trump India
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।