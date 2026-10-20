एक और देश के साथ फ्री ट्रेड डील लागू, भारतीय उत्पादों को मिलेगी टैक्स फ्री एंट्री; क्या-क्या फायदे?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2025-26 में करीब 11 प्रतिशत घटकर 1.15 अरब डॉलर रहा है। इस दौरान भारत का न्यूजीलैंड को निर्यात 56.65 करोड़ डॉलर रहा, जबकि आयात 58.91 करोड़ डॉलर था।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मंगलवार से लागू हो गया। इससे भारत को भी कई फायदे होंगे। कपड़ा, चमड़ा और जूते-चप्पल जैसे क्षेत्रों सहित अलग-अलग भारतीय उत्पादों को न्यूजीलैंड के बाजार में टैक्स फ्री पहुंच मिलेगी। समझौते के तहत भारत से निर्यात की सभी शुल्क श्रेणियों को पहले दिन से टैक्स फ्री पहुंच दी गई है। न्यूजीलैंड के पीएम ने समझौते को ऐतिहासिक बताया है।

बता दें कि यह पिछले पांच साल में लागू होने वाला यह भारत का सातवां व्यापार समझौता है। इससे पहले भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), मॉरीशस, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, ब्रिटेन, ओमान और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौते लागू किए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच समझौता लागू होने के साथ ही देश के प्रभावी मुक्त व्यापार समझौतों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है।

क्या बोले पीएम लक्सन? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने FTA की घोषणा खुद की। पीएम लक्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आज से भारत के साथ हमारा ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करते हुए हमने ऐसा समझौता किया है, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ने में मदद मिलेगी।” उन्होंने आगे कहा कि इस समझौते से न्यूजीलैंड के कारोबारियों को एक अरब से अधिक नए ग्राहकों तक पहुंचने का मौका मिलेगा और काफी कम शुल्क देना होगा। इससे रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे।

भारत के लिए क्या मायने? इससे पहले दोनों देशों ने इस समझौते पर 27 अप्रैल, 2026 को हस्ताक्षर किए थे। इसके लिए बातचीत 2010 में शुरू हुई थी, लेकिन 2015 में वार्ता रुक गई थी। मार्च, 2025 में दोनों देशों ने बातचीत फिर शुरू की, जिसके बाद समझौते को अंतिम रूप दिया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक इस समझौते से कपड़ा और परिधान, चमड़ा और जूते-चप्पल, इंजीनियरिंग उत्पाद, वाहनों के कलपुर्जे, रत्न और आभूषण, कृषि और खाद्य उत्पाद, औषधि और अन्य विनिर्माण क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे भारतीय निर्यातकों को न्यूजीलैंड के बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सकती है। खास कर से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के लिए नए अवसर पैदा होने की संभावना है।