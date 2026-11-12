भारत सरकार ने वीजा नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इनमें मुख्य श्रेणियों की संख्या को घटाकर 9 कर दिया गया है। इससे पहले आंकड़ा 13 पर था। इसके अलावा भी टूरिस्ट, स्टूडेंट वीजा समेत कई मामलों बड़े बदलाव किए गए हैं।

केंद्र सरकार ने भारतीय वीजा व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। अब मुख्य वीजा श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 9 और उप श्रेणियों की संख्या 49 से घटाकर 23 कर दी गई है। साथ ही, वीजा आवेदन फॉर्म में भरे जाने वाले कॉलम भी 65 से 70 प्रतिशत तक कम किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने यह बदलाव 27 अगस्त 2026 को लागू करने का निर्णय लिया था।

गृह मंत्रालय ने 27 अगस्त को मुख्य वीजा श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर नौ और उप-श्रेणियों की संख्या 49 से घटाकर 23 कर दी थी। इससे पहले, अक्टूबर 2025 में भी वीजा श्रेणियों को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया के तहत मुख्य श्रेणियों की संख्या 22 से घटाकर 13 और उप-श्रेणियों की संख्या 63 से घटाकर 49 की गई थी।

दूसरे देशों की स्टडी की गई बयान में कहा गया, 'भारतीय वीजा व्यवस्था को सरल बनाने पर विचार करते समय सरकार ने विकसित देशों की वीजा प्रणालियों और वैश्विक मानकों का अध्ययन किया।' वीजा श्रेणियों को एक साथ करने का मकसद वैध रूप से भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के साथ ही उनके लिए उपयुक्त वीजा श्रेणी की पहचान को अधिक स्पष्ट और आसान बनाना है।

क्या बोली सरकार गृह मंत्रालय का कहना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में वीजा व्यवस्था को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लगातार हो रहे हैं। नई व्यवस्था में पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा, शोध, निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े वीजा विकल्पों को अधिक स्पष्ट बनाया गया है। मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में 172 देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा की सुविधा उपलब्ध है। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

मेडिकल वीजा व्यवस्था को भी आसान किया गया मेडिकल वीजा व्यवस्था में भी बदलाव हुए हैं। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और आयुष उपचार के लिए अलग श्रेणी बनाई गई है। एम -1 वीजा सामान्य चिकित्सा उपचार और एम -3 वीजा आयुष उपचार के लिए होगा। दोनों श्रेणियों में डिफॉल्ट रूप से एक वर्ष का मल्टीपल एंट्री वीजा देने का प्रावधान है। मरीज संग आने वाले सहायकों के लिए भी अलग वीजा श्रेणियां तय की गई हैं।

टूरिस्ट वीजा का नाम बदला टूरिस्ट वीजा का नाम जिटर वीजा होगा। इसे वी-1 व वी-2 में बांटा गया है। वी-1 में छोटी अवधि की यात्राओं, मेडिकल कंसल्टेशन, वेलनेस रिट्रीट और भारतीय कला-संस्कृति से जुड़े अल्पकालिक पाठ्यक्रमों की सुविधा मिलेगी। वी-2 के तहत एक, पांच या दस वर्ष तक की वैधता वाले वीजा का प्रावधान है।

व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर जोर व्यापार-निवेश को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस वीजा को भी बी-1 और बी-2 श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें दीर्घकालिक निवेश से लेकर अल्पकालिक अनुबंध आधारित व्यावसायिक गतिविधियों तक के प्रावधान हैं। तकनीकी विशेषज्ञों, इजीनियरों को भारतीय कंपनियों में मशीनरी स्थापना, उत्पादन, प्रशिक्षण और औद्योगिक संचालन से जुड़े कार्यों के लिए बी -2 श्रेणी के तहत सुविधा दी जा सकेगी।