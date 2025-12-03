Hindustan Hindi News
भारत टुकड़ों में बंटेगा तभी बांग्लादेश में आएगी शांति, पड़ोसी देश के पूर्व आर्मी जनरल के बिगड़े बोल

संक्षेप:

बांग्लादेश के एक पूर्व आर्मी जनरल ने कहा है कि जब तक भारत टुकड़ों में नहीं बंट जाता तब तक बांग्लादेश में पूरी शांति नहीं आएगी। अब्दुल्लाहिल अमान आजमी जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख रह चुके गुलाम आजम के बेटे हैं।

Wed, 3 Dec 2025 02:42 PMJagriti Kumari
पड़ोसी देश के पूर्व आर्मी जनरल ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। बांग्लादेश के रिटायर्ड आर्मी जनरल ने कहा है कि जब तक भारत टुकड़ों में नहीं बंट जाता तब तक बांग्लादेश में पूरी शांति नहीं आ पाएगी। ब्रिगेडियर जनरल (रिटायर्ड) अब्दुल्लाहिल अमान आजमी ने हाल ही में यह बातें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चर्चा के दौरान कही हैं। बता दें कि अब्दुल्लाहिल अमान आजमी जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख रह चुके गुलाम आजम के बेटे हैं।

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमान आजमी ने कार्यक्रम में कहा, "जब तक भारत के टुकड़े नहीं हो जाते, तब तक बांग्लादेश में पूरी शांति नहीं होगी।" आजमी इससे पहले भी कई मौकों पर भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कर चुके हैं। उन्होंने कई बार भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया है।

