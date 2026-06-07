जनबंधन, 23 पार्टियां; DMK की नाराजगी के बीच INDIA गुट को एकजुट दिखाने की कोशिश में कांग्रेस

दिल्ली में कल मुख्य विपक्षी गठबंधन INDIA की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में ममता बनर्जी, राहुल गांधी समेत तमाम पार्टियों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि पार्टी में इस बैठक में 23 पार्टियां शामिल होंगी।

राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़े विपक्षी गठबंधन INDIA के सहयोगी दलों की कल बैठक होने जा रही है। इस बैठक से पहले कांग्रेस के ऊपर सभी पार्टियों के बीच में आम सहमति बनाने का दारोमदार है। डीएमके की नाराजगी के बीच कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को दिखाने की कोशिश कर रही है कि गठबंधन मजबूत है और कल करीब 23 पार्टियां इसकी बैठक में शामिल होंगी।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए रमेश ने कल राजधानी दिल्ली में होने वाली बैठक की रूपरेखा बताई। उन्होंने लिखा, "इंडिया जनबंधन एकजुट बना हुआ है। भारत की तरफ ही इंडिया जनबंधन भी विविधिता के बावजूद अपनी एकजुटता बनाए हुए है।" विपक्षी एकता की बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के विरोध में एकजुट दलों को साथ ला रही है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कुछ दलों निजी कारणों से इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं लेकिन वे सरकार की नीतियों के खिलाफ हमारी चिताओ को साझा करते हैं।

बंगाल हार के बाद ममता बनर्जी विपक्षी नेताओं के साथ पहली बैठक बता दें, बैठक में शामिल होने वाले सबसे प्रमुख और खास नाम ममता बनर्जी का होगा। पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी लगातार विपक्षी एकता की बात करती हुई नजर आई हैं। संविधान क्लब में होने वाली इस बैठक के लिए ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक के साथ दिल्ली पहुंच चुकी हैं।

2024 लोकसभा चुनाव के पहले बने इंडिया गठबंधन कि यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले इस गठबंधन को ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस तीन धड़ों के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन पिछले दो वर्षों में भारतीय राजनीति में काफी कुछ बदला है। केजरीवाल दिल्ली हार चुके हैं। ममता बनर्जी बंगाल हार चुके हैं और लोकसभा में विपक्ष बड़ी ताकत डीएमके भी अपना किला गंवा चुकी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता का स्वाद चखने की जुगत में हैं। ऐसे में केवल कांग्रेस पार्टी ही है, जो फिलहाल इस गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम है।