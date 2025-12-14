Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
भारत को जल्द ही मिल सकता है नया प्रधानमंत्री, कांग्रेस नेता का बड़ा दावा; एपस्टीन फाइल्स का हवाला

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने 19 दिसंबर को अमेरिका में जारी होने वाले विवादास्पद जेफरी एपस्टीन फाइल का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत को जल्द ही एक नया प्रधानमंत्री मिल सकता है।

Dec 14, 2025 07:49 pm ISTDeepak Mishra भाषा, पुणे
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने 19 दिसंबर को अमेरिका में जारी होने वाले विवादास्पद जेफरी एपस्टीन फाइल का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत को जल्द ही एक नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। चव्हाण ने यह भी कहा कि देश का नया प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से हो सकता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने संकेत दिया था कि एक महीने के भीतर कोई ‘मराठी मानुष’ भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। इसके बाद शनिवार को पिंपरी चिंचवड़ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चव्हाण ने कहा कि कई लोगों ने उनसे संपर्क कर इस टिप्पणी पर स्पष्टीकरण मांगा है।

चव्हाण ने कहाकि वैश्विक स्तर पर कई घटनाक्रम हो रहे हैं। जब मैंने वह पोस्ट किया, तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि मेरा मतलब क्या है। मेरा बयान एक काल्पनिक राजनीतिक संभावना पर आधारित था। अगर महाराष्ट्र से कोई प्रधानमंत्री बनता है, तो वर्तमान प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ेगा। मैंने केवल बदलाव की संभावना को रेखांकित किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनकी टिप्पणियां 19 दिसंबर से संबंधित हैं, जिस तारीख को अमेरिकी संसद द्वारा एपस्टीन फाइल को जारी किए जाने की उम्मीद है, जिनके बारे में उनका दावा है कि इसके व्यापक वैश्विक प्रभाव हो सकते हैं।

पृथ्वीराज चव्हाण ने कहाकि ऐसा कहा जा रहा है कि इन फाइल में कई बड़े नेताओं से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित सामग्री है। कुछ नाम पहले से ही सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। चव्हाण ने संवाददाताओं से कहा कि तस्वीरों के रूप में कुछ चीजें पहले ही जारी की जा चुकी हैं। कांग्रेस नेता ने कहाकि इनमें विश्व के बड़े नेताओं की भी तस्वीरें शामिल हैं। यह तर्कसंगत है कि इनके जारी होने से हमारे देश की राजनीति पर भी असर पड़ सकता है और ऐसी स्थिति में बड़े बदलाव हो सकते हैं। मशहूर हस्तियों, नेताओं और अरबपतियों के साथ मेलजोल रखने वाले एपस्टीन ने 2019 में यौन अपराध के एक मामले में गिरफ्तारी के एक महीने बाद जेल में आत्महत्या कर ली थी।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
