तेल ही नहीं, गैस का भी संकट! किन उद्योगों पर गिरेगी गाज, कैसे अपनी जरूरतें पूरी करेगा भारत?

पश्चिम एशिया तनाव और कतर-ईरान विवाद से भारत की 40% LNG सप्लाई अचानक ठप हो गई है। जानिए इस बड़े गैस संकट से किन उद्योगों पर गाज गिरेगी, आम आदमी पर क्या असर होगा और सरकार का 'ऑप्टिमाइजेशन प्लान' क्या है।

वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल मची हुई है। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने मध्य पूर्व की ऊर्जा आपूर्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लगभग बंद होने से तेल और गैस की सप्लाई चेन बाधित हो गई है, जिससे भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर गहरा असर पड़ रहा है। इस तनाव के कारण भारत की 40% तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की सप्लाई अचानक ठप हो गई है। यह केवल एक अंतरराष्ट्रीय घटना नहीं है; इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था, उद्योगों की रफ्तार और भविष्य में महंगाई की दर पर पड़ सकता है। सरकार एक्शन मोड में है और पेट्रोलियम मंत्रालय युद्ध स्तर पर 'ऑप्टिमाइजेशन प्लान' (गैस वितरण की नई योजना) तैयार कर रहा है। आइए इस संकट की गहराई, उद्योगों पर इसके प्रभाव और भारत के 'प्लान बी' का विस्तार से विश्लेषण करते हैं।

संकट के मुख्य कारण वर्तमान संकट की जड़ मध्य पूर्व में है। मार्च 2026 तक, ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को प्रभावी रूप से ब्लॉक कर दिया, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा संभालता है। कतर ने अपनी तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) उत्पादन को अस्थायी रूप से रोक दिया है, जिससे यूरोप और भारत जैसे आयातकों पर दबाव बढ़ा है। भारत के लिए यह इसलिए गंभीर है क्योंकि उसकी लगभग 52% कच्चे तेल की आयात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरती है। इसके परिणामस्वरूप, वैश्विक तेल कीमतें 83 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं, जो फरवरी 2026 के 72 डॉलर से 15% ऊपर है। भारत में एलपीजी (कुकिंग गैस) की कीमतें 7% बढ़कर दिल्ली में 913 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर हो गई हैं, जबकि कमर्शियल एलपीजी 1,883 रुपये तक पहुंच गई है।

भारत की ऊर्जा आयात निर्भरता FY26 के पहले 10 महीनों में 88.6% तक पहुंच गई है, जो पिछले साल के 88.2% से अधिक है। घरेलू उत्पादन स्थिर रहने (23.5 मिलियन टन) के बावजूद मांग 1.6% बढ़कर 202.2 मिलियन टन हो गई है। एलएनजी आयात में भी 50% कटौती की संभावना है, क्योंकि पेट्रोनेट एलएनजी ने कतर से सप्लाई पर फोर्स मेजर घोषित कर दिया है।

यह खबर आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह संकट सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है। LNG का उपयोग सिर्फ कारखानों में नहीं होता, बल्कि यह शहरों में पाइप वाली गैस (PNG), वाहनों के ईंधन (CNG), बिजली उत्पादन और कृषि (उर्वरक) के लिए रीढ़ की हड्डी है। गैस की सप्लाई घटने से खुले बाजार में इसकी कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे परोक्ष रूप से परिवहन, माल ढुलाई और रोजमर्रा के उत्पादों की लागत बढ़ सकती है। इसलिए, इस संकट को समझना हर नागरिक के लिए आवश्यक है।

किन उद्योगों पर गिरेगी गाज? सरकार के नए 'ऑप्टिमाइजेशन प्लान' के तहत गैस की राशनिंग तय है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि उपलब्ध गैस को प्राथमिकता के आधार पर बांटा जाएगा।

गैर-प्राथमिकता वाले उद्योग (सबसे बड़ा खतरा): रिपोर्ट के अनुसार, गैर-प्राथमिकता वाले सेक्टरों को गैस सप्लाई में भारी कटौती का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें तुरंत कोयला, नेफ्था या फर्नेस ऑयल जैसे वैकल्पिक ईंधनों की ओर रुख करना होगा।

आम तौर पर सिरेमिक, कांच उद्योग, स्पंज आयरन और कुछ पेट्रोकेमिकल इकाइयों को गैर-प्राथमिकता की श्रेणी में रखा जाता है। इन उद्योगों में उत्पादन धीमा होने की आशंका है।

फर्टिलाइजर सेक्टर प्राथमिकता वाला है, लेकिन कटौती संभव है: यूरिया उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली 60% LNG अकेले कतर से आती है। हालांकि सरकार इसे 'प्राथमिकता' मानती है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उर्वरक क्षेत्र की सप्लाई में भी हल्की कटौती से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता।

खेती और किसानों के लिए क्या है स्थिति? (राहत की खबर) कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए फिलहाल पैनिक (घबराने) का कोई कारण नहीं है। सरकार और उद्योग ने इसके लिए पहले से एक मजबूत 'शॉक-एब्जॉर्बर' तैयार रखा है। खरीफ की बुवाई जून में शुरू होगी। अभी मांग कम है, इसलिए उर्वरक कंपनियां अपने कारखानों का नियमित रखरखाव कर रही हैं। देश में उर्वरक का 17.7 मिलियन टन (MT) का सुरक्षित भंडार है, जो पिछले साल (लगभग 13 MT) की तुलना में 36.5% अधिक है।

DAP और NPK की बहुतायत: इनका स्टॉक पिछले साल से 70-80% अधिक है। फॉस्फेटिक उर्वरकों के लिए भारत ने अपनी सप्लाई चेन को विविध किया है, ताकि किसी एक देश पर निर्भरता न रहे।

भारत कैसे करेगा अपनी जरूरतें पूरी? भारत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। गैस की इस भारी कमी को पूरा करने के लिए 'प्लान बी' पर तेजी से काम हो रहा है।

ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की ओर रुख: भारत अपनी 60% LNG पहले से ही पश्चिम एशिया के बाहर से मंगाता है। अब कतर की भरपाई के लिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों की कंपनियों से अतिरिक्त सप्लाई के लिए बातचीत तेज कर दी गई है।

सामने खड़ी हैं 2 बड़ी चुनौतियां जहाजों का इंतजाम: अचानक नई जगह से गैस लाने के लिए विशेष क्रायोजेनिक LNG टैंकर (जहाज) रातों-रात जुटाना बेहद मुश्किल है।

लिक्विफिकेशन क्षमता: जिन नए देशों से हम गैस मांग रहे हैं, उनके पास गैस को तरल में बदलने की अतिरिक्त क्षमता तुरंत उपलब्ध होनी चाहिए।

भारत का 40% गैस आयात अचानक कैसे रुक गया? जवाब: भारत बड़े पैमाने पर कतर से LNG खरीदता है। ईरान द्वारा कतर की 'कतरएनर्जी' फैसिलिटी पर किए गए हमले के कारण कतर को अपना उत्पादन रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिससे भारत आने वाली सप्लाई चेन अचानक टूट गई।

क्या इस संकट से पेट्रोल-डीजल या CNG के दाम बढ़ेंगे? जवाब: अभी सीधे तौर पर पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने की उम्मीद नहीं है, लेकिन LNG संकट का असर CNG और घरों में आने वाली PNG की उपलब्धता और कीमतों पर पड़ सकता है, यदि सरकार ने समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की।

अगर गैस नहीं मिली तो कारखाने कैसे चलेंगे? जवाब: गैर-प्राथमिकता वाले उद्योगों को स्पष्ट निर्देश दिए जाने की संभावना है कि वे 'अल्टरनेट फ्यूल' (जैसे कोयला, डीजल या अन्य पेट्रो-उत्पाद) की व्यवस्था करें। हालांकि, इससे उनके उत्पादन की लागत बढ़ सकती है।

क्या किसानों को खाद की कमी का सामना करना पड़ेगा? जवाब: नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत के पास पर्याप्त यूरिया, DAP और NPK का स्टॉक है। अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक समस्याओं का असर घरेलू स्तर पर किसानों तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा।