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जहां हैं, वहीं रहें अगले 48 घंटे; ईरान संकट के बीच तेहरान में भारतीयों के लिए सख्त एडवाइजरी

Apr 07, 2026 08:52 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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ईरान में बढ़ते सुरक्षा संकट और हवाई हमलों के बीच भारत सरकार तथा तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए नई यात्रा सलाह जारी की है। दूतावास ने मंगलवार को जारी एडवाइजरी में ईरान में रह रहे भारतीयों से अगले 48 घंटों तक घर के अंदर रहने और अनावश्यक आवाजाही पूरी तरह से टालने की अपील की है

जहां हैं, वहीं रहें अगले 48 घंटे; ईरान संकट के बीच तेहरान में भारतीयों के लिए सख्त एडवाइजरी

ईरान में बढ़ते सुरक्षा संकट और हवाई हमलों के बीच भारत सरकार तथा तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए नई यात्रा सलाह जारी की है। दूतावास ने मंगलवार को जारी एडवाइजरी में ईरान में रह रहे भारतीयों से अगले 48 घंटों तक घर के अंदर रहने और अनावश्यक आवाजाही पूरी तरह से टालने की अपील की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि बदलते सुरक्षा हालात को देखते हुए भारतीय नागरिक बिजली और सैन्य प्रतिष्ठानों के पास न जाएं, बहुमंजिला इमारतों की ऊपरी मंजिलों से बचें और यथासंभव घर के अंदर ही रहें।

इसके साथ ही हाईवे पर यात्रा करने वाले भारतीयों से दूतावास से समन्वय करने को कहा गया है। दूतावास द्वारा व्यवस्थित होटलों में ठहरे लोगों को भी अंदर रहने और दूतावास की टीम से नियमित संपर्क बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी भारतीयों को आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखने और आपात स्थिति में दूतावास के सक्रिय हेल्पलाइन नंबरों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

ट्रंप की ईरान को धमकी

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर मंगलवार की समय-सीमा तक होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने समेत कोई समझौता नहीं होता, तो आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो सकता है। ट्रंप ने पहले भी समय-सीमा बढ़ाई थी, लेकिन अब वाशिंगटन समय के अनुसार मंगलवार रात 8 बजे तक की डेडलाइन को अंतिम बताया है। उन्होंने धमकी दी कि यदि ईरान ने होर्मुज पूरी तरह नहीं खोला तो उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को नष्ट कर दिया जाएगा।

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रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी और ईजरायली सेना ने ईरान में मंगलवार को हुए हवाई हमलों में दो पुलों और एक रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया। ईरानी अधिकारियों ने युवाओं से बिजली संयंत्रों की सुरक्षा के लिए उनके चारों ओर मानव शृंखला बनाने की अपील की है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि उनके सहित 1.4 करोड़ लोगों ने युद्ध लड़ने के लिए स्वेच्छा से सेवाएं देने की पेशकश की है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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