एक और ट्रेड डील पर आई खुशखबरी, PM के दौरे से पहले भारत-इजरायल FTA पर चर्चा शुरू

India-Israel FTA: हाल ही में कई देशों संग व्यापार समझौते पर सहमति बनने के बाद अब भारत के लिए एक और ट्रेड डील को लेकर खुशखबरी मिली है। यहां पीएम मोदी के अहम दौरे से पहले भारत और इजरायल ने FTA पर चर्चा शुरू कर दी है और आगे चलकर इस FTA पर मुहर भी लग सकती है। मंगलवार को एक अधिकारिक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की गई है। यह घोषणा तब हुई है जब पीएम मोदी बुधवार से दो दिवसीय दौरे पर इजरायल जा रहे हैं।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि दोनों देशों ने वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत का पहला दौर शुरू कर दिया है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में दोनों देशों ने समझौते के लिए औपचारिक रूप से बातचीत शुरू करने के लिए संदर्भ की शर्तों (टीओआर) पर हस्ताक्षर किए थे।

2021 में रुक गई थी प्रक्रिया वाणिज्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, ''भारत-इजरायल मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत का पहला दौर 23 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली में शुरू हुआ और यह 26 फरवरी तक जारी रहेगा।'' इससे पहले भी दोनों देशों के बीच आठ दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन अक्टूबर, 2021 के बाद यह प्रक्रिया रुक गई थी। अब दोनों पक्षों ने फिर से वार्ता शुरू की है।

तकनीकी विशेषज्ञ लेंगे हिस्सा बयान में कहा गया कि इस दौर के दौरान दोनों देशों के तकनीकी विशेषज्ञ विभिन्न सत्रों में भाग लेंगे। इन सत्रों में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के कई पहलुओं पर चर्चा होगी। इस वार्ता में भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव अजय भादू कर रहे हैं, जबकि इजरायली पक्ष का नेतृत्व वरिष्ठ निदेशक यिफ़ात अलोन पेरेल कर रही हैं।