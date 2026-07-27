यहां मिले नौकरी का ऑफर तो मत करना, भारत सरकार ने भी दी वॉर्निंग; क्या वजह

DGMA यानी समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने भारतीय ध्वज वाले सभी जहाजों और भारतीय नाविकों वाले विदेशी जहाजों को काला सागर क्षेत्र में परिचालन के दौरान ज्यादा सतर्कता बरतने और प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश से पहले यात्रा से जुड़े सुरक्षा जोखिम आकलन करने की सलाह दी है।

भारत सरकार ने कहा है कि नौकरी स्वीकार करने से पहले सभी खतरों को जान लें। (Photo by Oleksandr GIMANOV / AFP)

भारत ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के चलते भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे काला सागर इलाके में वाणिज्यिक पोत पर नौकरी स्वीकार करने से पहले खतरे को ध्यान में रखें। रविवार को विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री इलाकों में सुरक्षा की स्थिति बहुत खराब बनी हुई है। यहां वाणिज्यिक पोत को मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ रहा है। बीते अप्रैल महीने से इस प्रकार की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। इन हमलों में अब तक पांच भारतीयों की मृत्यु भी हुई है।

ये दी सलाह मंत्रालय ने कहा कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों पर नौकरी करने वाले भारतीय नागरिकों को यह सलाह दी जाती है कि वे ऐसा कार्य स्वीकार करते समय मौजूदा खतरे को ध्यान में रखें तथा उसका आंकलन करें। इसके बावजूद भी यदि कोई ऐसी नौकरी स्वीकार करता है तो उसे बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होगी। इसके लिए मंत्रालय ने कुछ सुझाव दिए हैं।

नौकरी पर जाने से पहले सारी जानकारी जुटाने बोला इनमें मंत्रालय ने कहा कि जहाज के तय रास्ते, आने-जाने के बंदरगाह, सुरक्षा व्यवस्था, बीमा कवरेज और इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रक्रियाओं के बारे में नियोक्ता एजेंसियों और जहाज ऑपरेटरों से पूरी जानकारी लें। पक्का करें कि नौकरी की शर्तें वैश्विक समुद्री परिवहन मानकों के हिसाब से हों और आपातकाल की स्थिति में मेडिकल देखभाल, निकासी, वापसी और मुआवजे के लिए पर्याप्त इंतजाम हों।

नियमित रूप से सुरक्षा निर्देशों पर नजर रखें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन, भारत सरकार की दूसरी संबंधित प्राधिकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी, साथ ही वेसल ऑपरेटर्स और मैरीटाइम अथॉरिटीज द्वारा जारी किए गए सुरक्षा निर्देशों पर नियमित रूप से नजर रखें और उनका पालन करें। खास तौर पर भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वॉटरवेज द्वारा 23 जुलाई 2026 को जारी की गई हालिया सिक्योरिटी एडवाइजरी देखें।

आपातकालीन नंबर जारी मंत्रालय ने कौंसुलर मदद के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। सलाह दी है ऐसी स्थिति में निकटतम भारतीय दूतावास से संपर्क करें।

ओडेसा में पोत पर हमला, दो भारतीय लापता यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर चार भारतीयों वाले एक वाणिज्यिक पोत पर हमला हुआ, जिसमें से दो लोग सुरक्षित हैं और दो लोगों के बारे में पता नहीं चल पाया है। कीव में भारतीय दूतावास ने रविवार को यह जानकारी दी।