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यहां मिले नौकरी का ऑफर तो मत करना, भारत सरकार ने भी दी वॉर्निंग; क्या वजह

By Nisarg Dixit
हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली, विशेष संवाददाता
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DGMA यानी समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने भारतीय ध्वज वाले सभी जहाजों और भारतीय नाविकों वाले विदेशी जहाजों को काला सागर क्षेत्र में परिचालन के दौरान ज्यादा सतर्कता बरतने और प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश से पहले यात्रा से जुड़े सुरक्षा जोखिम आकलन करने की सलाह दी है।

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भारत सरकार ने कहा है कि नौकरी स्वीकार करने से पहले सभी खतरों को जान लें। (Photo by Oleksandr GIMANOV / AFP)

भारत ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के चलते भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे काला सागर इलाके में वाणिज्यिक पोत पर नौकरी स्वीकार करने से पहले खतरे को ध्यान में रखें। रविवार को विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री इलाकों में सुरक्षा की स्थिति बहुत खराब बनी हुई है। यहां वाणिज्यिक पोत को मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ रहा है। बीते अप्रैल महीने से इस प्रकार की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। इन हमलों में अब तक पांच भारतीयों की मृत्यु भी हुई है।

ये दी सलाह

मंत्रालय ने कहा कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों पर नौकरी करने वाले भारतीय नागरिकों को यह सलाह दी जाती है कि वे ऐसा कार्य स्वीकार करते समय मौजूदा खतरे को ध्यान में रखें तथा उसका आंकलन करें। इसके बावजूद भी यदि कोई ऐसी नौकरी स्वीकार करता है तो उसे बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होगी। इसके लिए मंत्रालय ने कुछ सुझाव दिए हैं।

नौकरी पर जाने से पहले सारी जानकारी जुटाने बोला

इनमें मंत्रालय ने कहा कि जहाज के तय रास्ते, आने-जाने के बंदरगाह, सुरक्षा व्यवस्था, बीमा कवरेज और इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रक्रियाओं के बारे में नियोक्ता एजेंसियों और जहाज ऑपरेटरों से पूरी जानकारी लें। पक्का करें कि नौकरी की शर्तें वैश्विक समुद्री परिवहन मानकों के हिसाब से हों और आपातकाल की स्थिति में मेडिकल देखभाल, निकासी, वापसी और मुआवजे के लिए पर्याप्त इंतजाम हों।

नियमित रूप से सुरक्षा निर्देशों पर नजर रखें

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन, भारत सरकार की दूसरी संबंधित प्राधिकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी, साथ ही वेसल ऑपरेटर्स और मैरीटाइम अथॉरिटीज द्वारा जारी किए गए सुरक्षा निर्देशों पर नियमित रूप से नजर रखें और उनका पालन करें। खास तौर पर भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वॉटरवेज द्वारा 23 जुलाई 2026 को जारी की गई हालिया सिक्योरिटी एडवाइजरी देखें।

आपातकालीन नंबर जारी

मंत्रालय ने कौंसुलर मदद के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। सलाह दी है ऐसी स्थिति में निकटतम भारतीय दूतावास से संपर्क करें।

ओडेसा में पोत पर हमला, दो भारतीय लापता

यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर चार भारतीयों वाले एक वाणिज्यिक पोत पर हमला हुआ, जिसमें से दो लोग सुरक्षित हैं और दो लोगों के बारे में पता नहीं चल पाया है। कीव में भारतीय दूतावास ने रविवार को यह जानकारी दी।

यह घटना शनिवार को हुई जब एमवी जीएन राग्नार पोत ओडेसा बंदरगाह पर हमले की चपेट में आ गया। भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा कि वह स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। हमले के स्रोत, घटना से जुड़ी परिस्थितियों या पोत के क्रू की कुल संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। चारों भारतीयों की पहचान व पोत पर उनके काम के बारे में भी तुरंत पता नहीं चल सका।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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