भारत लद्दाख के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है; केंद्र पर क्यों भड़के सोनम वांगचुक?
पिछले हफ्ते लेह में लद्दाख के नेताओं और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई थी। लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने केंद्र के प्रस्ताव के मसौदे को खारिज कर दिया।
सामाजिक कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) ने केंद्र सरकार पर लद्दाख के लोगों से किए गए वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया। एक वीडियो संदेश में वांगचुक ने कहा कि पिछले हफ्ते हुई बेनतीजा बातचीत के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने संकेत दिया था कि 22 अक्टूबर को बातचीत होगी। उन्होंने कहा, "इसलिए मैंने अपना टिकट बुक करा लिया और दिल्ली में लद्दाख भवन आ रहा हूं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि आज कोई बातचीत नहीं हो रही है। वे एक बार फिर अपने वादों से पीछे हट रहे हैं।"
वांगचुक ने कहा कि उन्हें लगता है कि केंद्र सरकार अपने वादों से मुकर रही है जिसमें लद्दाख को 'छठी अनुसूची' के तहत सुरक्षा देने का पहला वादा भी शामिल है।
हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है भारत: वांगचुक
उन्होंने कहा, "इस सीमावर्ती इलाके के लोग बहुत दुखी हैं। एक तरफ हम पर चीन का दबाव है, जो कहता है कि लद्दाख चीन का हिस्सा है। लेकिन भारत से हमें लगाव है। वह भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है। वे हर वादे से पीछे हट रहे हैं। वे लद्दाख के लोगों को देश के बाकी नागरिकों के बराबर का दर्जा भी नहीं दे रहे हैं, ताकि वे वोट के जरिए अपनी आकांक्षाएं जाहिर कर सकें।" उन्होंने आगे कहा कि लद्दाख के लोगों को लोकतंत्र से वंचित रखा जा रहा है।
मई में भी हुई थी गृह मंत्रालय के साथ बैठक
आपको बता दें कि पिछले हफ्ते लेह में लद्दाख के नेताओं और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई थी। लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने केंद्र के प्रस्ताव के मसौदे को खारिज कर दिया। उनका आरोप है कि सरकार मई में हुई बैठक में दिए गए आश्वासनों से पीछे हट गई है। बैठक के बाद लद्दाख के नेताओं ने कहा था कि बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में फिर मुलाकात होगी। हालांकि, उन्हें अभी तक इस बैठक के लिए कोई निमंत्रण नहीं मिला है।
मई में हुई बातचीत के दौरान केंद्र सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच एक सैद्धांतिक सहमति बनी थी। इसके तहत लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को अनुच्छेद 371A, 371F और 371G की तर्ज पर संवैधानिक सुरक्षा देने की बात थी। ये अनुच्छेद क्रमशः नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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