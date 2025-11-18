Hindustan Hindi News
शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने लिए मजबूर नहीं भारत, क्या कहती है प्रत्यर्पण संधि?

शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने लिए मजबूर नहीं भारत, क्या कहती है प्रत्यर्पण संधि?

संक्षेप: बांग्लादेश के साथ हुई प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। बता दें कि बांगालादेश के न्यायाधिकरण ने पिछले साल हुई हिंसा में हत्या का दोषी ठहराते हुए शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है।

Tue, 18 Nov 2025 07:50 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
राजनीतिक बदले की भावना से ग्रसित बांग्लादेश की अंतरिम सरकार किसी भी तरह भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रत्यर्पित करवाना चाहती है। वहीं बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT-BD) ने पिछले साल हुई हिंसा का आरोपी ठहराते हुए शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। वहीं शेख हसीना ने पहले ही कह दिया था कि ट्राइब्यूनल सेना और यूनुस के इशारे पर काम कर रहा है।

शेख हसीना की सजा पर क्या बोला भारत

शेख हसीना की सजा पर भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह पड़ोसी देश बांग्लादेश के लोगों के हितों, शांति, लोकतंत्र और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम सकारात्मक रूप से मामले से जुड़े लोगों से बात करेंगे। बता दें कि अंतरिम सरकार गठित होने के बाद से ही बांग्लादेश शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। हालांकि भारत ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है।

क्या कहती है प्रत्यर्पण संधि

भारत और बांग्लादेश के बीच 1962 की प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत परिस्थितियों के आधार पर किसी व्यक्ति को बांग्लादेश को सौंपने से इनकार कर सकता है। 2013 में ढाका के साथ संधि समझौते को रिन्यू किया गया। इसके आर्टिकल 6 में कहा गया है कि अगर राजनीतिक मंशा से किसी को दोषी ठहराया जाता है तो भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। हालांकि इस आर्टिकल में हत्या को अलग किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 8 में कहा गया है कि अगर किसी को दुर्भावना के चलते दोषी ठहराया जाता है तब भी प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है।

2003 से 2006 तक बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रहीं वीना सीकरी ने कहा कि देश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) को एक पूर्व प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाने का क्या अधिकार है, जबकि इसकी नियुक्ति केवल उन लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी, जिन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम में युद्ध अपराध किए थे। हसीना को पिछले वर्ष छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर उनकी सरकार की कार्रवाई के लिए ‘‘मानवता के विरुद्ध अपराध’’ के मामले में आईसीटी द्वारा सोमवार को उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई थी।

पिछले वर्ष पांच अगस्त को बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से हसीना भारत में रह रही हैं। पूर्व राजनयिक सीकरी ने बताया कि आईसीटी की नियुक्ति केवल उन लोगों के मुकदमों के लिए की गई थी जिन्होंने 1971 के युद्ध में युद्ध अपराध किए थे।

उन्होंने पूछा, ‘‘तो, किस अधिनियम के तहत आपने आईसीटी के उद्देश्य को बदल दिया है?’’ पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा ने कहा कि भारत ने हसीना को शरण देकर ‘‘सही काम’’ किया है, क्योंकि वह ‘‘एक महत्वपूर्ण नेता हैं, जिनकी पार्टी के नेतृत्व में बांग्लादेश का लोकतंत्र हमेशा समृद्ध हुआ है’’। यह पूछे जाने पर कि इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र पर क्या रणनीतिक प्रभाव पड़ेगा, उन्होंने कहा, ‘‘निश्चित रूप से प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होगा।’’

