भारत न तो बांग्लादेश और न ही फ्रांस, किरेन रिजिजू को शशि थरूर का जवाब
शशि थरूर ने यह भी कहा कि जहां तक बड़े मुद्दों की बात है, 'रिजीम चेंज' वगैरह जैसे शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का कोई मतलब नहीं है... हम जो मांग कर रहे हैं वह है फ्री और फेयर चुनाव।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जवाब दिया है कि मुझे लगता है कि भारत न तो बांग्लादेश है और न ही फ्रांस। मुझे ये तुलनाएं खास तौर पर रेलिवेंट नहीं लगतीं। हम फ्रांस में हुई किसी भी हिंसा, बसों और पुलिस स्टेशनों में आग लगाने वगैरह को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। हम सिर्फ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में विश्वास करते हैं। मैंने इसी तरह के प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है और मुझे लगता है कि विपक्ष भी आम तौर पर इसका सपोर्ट करता है।
उन्होंने आगे कहा कि जहां तक बड़े मुद्दों की बात है, 'रिजीम चेंज' वगैरह जैसे शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का कोई मतलब नहीं है... हम जो मांग कर रहे हैं वह है फ्री और फेयर इलेक्शन... आज जो परेशान करने वाली बात है वह यह है कि पूरी तरह से परेशानी वाली, अनियमित और कुछ हद तक गैर-कानूनी प्रोसेस के नतीजे में बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। इसीलिए हम यह सब वापस लेने की मांग कर रहे हैं। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है। यह किसी सरकार को गिराने या ऐसा कुछ करने की कोशिश करने का मुद्दा नहीं है।
लोकतंत्र किसी एक की देन नहीं: थरूर
न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए वह आगे कहते हैं, "...लोकतंत्र किसी एक की देन नहीं है... हम, आम नागरिक इसके कस्टोडियन हैं... हर भारतीय नागरिक को हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने का अधिकार है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि हम इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशन से कह रहे हैं कि वे ठीक से काम करें, वैसा ही करें जैसा भारत के डेमोक्रेटिक संविधान के अनुसार उनसे करने को कहा गया है। बस इतना ही। मैं किसी भी तरह से इन इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूशन के तौर पर चुनौती नहीं दे रहा हूं। मैं उनके बर्ताव करने के तरीके को चुनौती दे रहा हूं, जिस तरह से वे खुद को कंडक्ट कर रहे हैं, और यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में सच में भारत में हम सभी को चिंतित होना चाहिए।"
सरकार ने विरोध की आवाज दबाने के लिए लिया हिरासत का सहारा: थरूर
वहीं, इससे पहले, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अंकिता भंडारी के माता-पिता को हिरासत में लिए जाने को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और कहा कि इस सरकार ने जवाबदेही से पूरी तरह किनारा कर लिया है और विरोध की आवाजों को दबाने के लिए हिरासत का सहारा ले रही है। उत्तराखंड में 2022 में हुई 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में न्याय की मांग कर रहे उसके माता-पिता ने बुधवार देर रात इंडिया गेट के पास प्रदर्शन किया था। उन्हें बृहस्पतिवार तड़के हिरासत में लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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