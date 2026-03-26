रेट सेट और डील भी डन, तेल संकट के बीच भारत का मास्टर स्ट्रोक; कई देशों से हुई बात
हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने उन मित्र देशों का जिक्र किया था, जिन्हें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित निकलने दिया जा रहा है। इनमें भारत का नाम भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा, 'आपने समाचारों में देखा होगा: चीन, रूस, पाकिस्तान, इराक और भारत…।
ईंधन संकट के बीच भारत ने उबरने का रास्ता खोज लिया है। खबर है कि भारत ने कई देशों के साथ तेजी से कच्चे तेल और एलपीजी की डील साइन की हैं और रेट भी तय कर लिए हैं। हालांकि, इसे लेकर सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। यह घटनाक्रम ऐसे पर हो रहा है, जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भारतीय जहाज अटके हुए हैं। बहरहाल, ईरान ने साफ कर दिया है कि भारत समेत कुछ मित्र देशों को रास्ता दिया जा रहा है।
एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि भारत ने कच्चे तेल (crude oil) और LPG के आयात में विविधता लाने के लिए समझौतों पर तेजी से हस्ताक्षर करना शुरू किया है। सूत्रों का कहना है, 'विस्तार से हुई बातचीत और भारत के हितों के मद्देनजर तय रेट' के बाद समझौतों को अंतिम मंजूरी दी जा रही है। सरकार ने इन समझौतों का औपचारिक ऐलान नहीं किया है।
बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान सरकार ने कहा था कि हमने पहले ही अग्रिम ऑर्डर दे दिया है। तेल और गैस के स्रोतों का विविधीकरण किया गया है और अब हम 41 देशों से खरीद कर रहे हैं।
किन देशों से हुई बात
रिपोर्ट के अनुसार, संभावित सप्लायर में रूस समेत कई देश शामिल हो सकते हैं। खास बात है कि भारत रूसी तेल का बड़ा ग्राहक रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ इस मुद्दे पर तनाव आ गया था।
हालांकि, इससे पहले भी खबरें आईं थीं कि भारत ने अन्य देशों का रुख किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कच्चे तेल की आपूर्ति में आई रुकावट की भरपाई रूस, पश्चिम अफ्रीका, अमेरिका और लैटिन अमेरिका जैसे वैकल्पिक स्रोतों से आंशिक रूप से की गई है।
भारत को मिली राहत
हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने उन मित्र देशों का जिक्र किया था, जिन्हें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित निकलने दिया जा रहा है। इनमें भारत का नाम भी शामिल है।
उन्होंने कहा था, 'कई जहाज मालिकों, या उन देशों ने जिनके पास ये जहाज हैं, हमसे संपर्क किया है और अनुरोध किया है कि हम स्ट्रेट से उनके सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करें। उनमें से कुछ देश जिन्हें हम मित्र मानते हैं, या ऐसे मामलों में जहां हमने अन्य कारणों से ऐसा करने का निर्णय लिया है, हमारे सशस्त्र बलों ने उन्हें सुरक्षित रास्ता दिया है।'
उन्होंने आगे कहा, 'आपने समाचारों में देखा होगा: चीन, रूस, पाकिस्तान, इराक और भारत। इनके दो जहाज कुछ रात पहले ही वहां से गुजरे थे, और कुछ अन्य देश भी, और मेरा मानना है कि बांग्लादेश भी इनमें शामिल है। ये वे देश हैं जिन्होंने हमसे बात की और हमारे साथ तालमेल बिठाया, और यह सिलसिला भविष्य में भी जारी रहेगा, युद्ध खत्म होने के बाद भी।'
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अटके जहाज
अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले और ईरान के पलटवार के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। उस समय स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भारतीय ध्वज वाले 28 भारतीय जहाज मौजूद थे। इनमें से 24 स्ट्रेट के पश्चिमी हिस्से में और चार पूर्वी हिस्से में थे। पिछले कुछ दिन में, दोनों तरफ से दो-दो जहाज सुरक्षित रूप से स्ट्रेट तक पहुंचने में सफल रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में बचे हुए 22 भारतीय ध्वज वाले जहाजों में से 20 स्ट्रेट के पश्चिमी किनारे पर हैं, जिनमें 540 नाविक सवार हैं, जबकि दो पूर्वी किनारे पर हैं।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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