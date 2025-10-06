India is being defamed people will think that people like Rahul Gandhi live here why is the BJP enraged भारत की बदनामी होती है, लोगों को लगेगा कि यहां राहुल गांधी जैसे लोग रहते हैं; क्यों भड़की BJP, India News in Hindi - Hindustan
भारत की बदनामी होती है, लोगों को लगेगा कि यहां राहुल गांधी जैसे लोग रहते हैं; क्यों भड़की BJP

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मेडेलिन स्थित ईआईए विश्वविद्यालय में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में कहा कि चीन की तुलना में भारत की व्यवस्था कहीं अधिक जटिल है और भारत की शक्तियां पड़ोसी देश से बहुत अलग हैं।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 11:19 AM
भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर विदेश में भारत के खिलाफ बोलने के आरोप लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल विदेश में भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ बात करते हैं। साथ ही कहा कि उन्हें सोचकर बोलना चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कोलंबिया में एक यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला हो रहा है।

रिजिजू ने कहा, 'राहुल गांधी जी बार-बार चुप चुपके विदेश जाते हैं। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम उसमें दिलचस्पी भी नहीं रखते हैं। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में जब वह कार्यक्रम खत्म करके भाषण देता है, तो उसको हम ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि वह नेता प्रतिपक्ष हैं। हमारे संसद के नेता प्रतिपक्ष देश के खिलाफ बोलेंगे, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा और वह भी भारतीय लोकतंत्र और भारतीय सिस्टम के खिलाफ।'

उन्होंने कहा, 'और कहते हैं कि भारत ग्लोबल लीडर नहीं हो सकता। भारत नेतृत्व नहीं कर सकता। ऐसा बोलने पर चिंता यह है कि लोग सोचेंगे कि भारत में राहुल गांधी जैसे लोग रहते हैं। जबकि, वह तो अल्पसंख्यक हैं। राहुल गांधी जैसे सोचने वाले कम हैं यहां, लेकिन कोलंबिया में क्या पता। वो सोचेंगे कि सभी भारतीय राहुल गांधी जैसे हैं। इससे इंडिया की बदनामी होती है। इसलिए उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। मुझे उनकी बात बहुत आपत्तिजनक लगी है।'

राहुल गांधी ने क्या कहा था

राहुल ने मेडेलिन स्थित ईआईए विश्वविद्यालय में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में कहा कि चीन की तुलना में भारत की व्यवस्था कहीं अधिक जटिल है और भारत की शक्तियां पड़ोसी देश से बहुत अलग हैं। उन्होंने कहा था, 'मैं भारत को लेकर बहुत आशावादी हूं, लेकिन साथ ही, भारतीय ढांचे में कुछ कमियां भी हैं, कुछ जोखिम भी हैं जिनसे भारत को पार पाना होगा। सबसे बड़ा जोखिम भारत में लोकतंत्र पर हो रहा हमला है।'

उन्होंने आरोप लगाया, 'वर्तमान में, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर व्यापक हमला हो रहा है, इसलिए यह एक जोखिम है। दूसरा बड़ा जोखिम है विभिन्न विचारधाराएं -- विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाएं। इन विभिन्न परंपराओं को फलने-फूलने देना, उन्हें खुद को व्यक्त करने के लिए स्थान देना भारत जैसे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम वह नहीं कर सकते जो चीन करता है, यानी लोगों का दमन करना और एक अधिनायकवादी व्यवस्था चलाना।'

