SCO सम्मेलन के लिए भारत ने पाकिस्तान को किया आमंत्रित, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार
भारत ने पाकिस्तान को एससीओ सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद, यह पहली बार है जब भारत ने पाकिस्तान को कोई निमंत्रण भेजा है।
भारत ने पाकिस्तान को एससीओ सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद, यह पहली बार है जब भारत ने पाकिस्तान को कोई निमंत्रण भेजा है। भारत ने पाकिस्तान के नेशनल हेरिटेज और कल्चर मंत्री औरंगजेब खान खीची को इन्वाइट किया है। शंघाई सहयोग संगठन का सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम, 20-21 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाला है। भारत ने आखिरी बार पाकिस्तान के किसी सीनियर मंत्री की मेजबानी मई 2023 में की थी। उस वक्त, पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो एससीओ विदेश मंत्रियों की मीटिंग के लिए गोवा आए थे।
पाकिस्तान के मंत्री को आमंत्रित करना दिल्ली की जिम्मेदारी का हिस्सा है। वजह, उसे सभी एससीओ सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना होता है। उसने एससीओ सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा था। पाकिस्तान अगले साल एससीओ नेताओं की शिखर बैठक की मेजबानी करने वाला है। दिल्ली के लिए कूटनीतिक काम आसान नहीं है। असल में साल 2016 में पठानकोट और उरी हमलों के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध दशकों तक ठंडे रहे थे।
सिविलाइजेशन डायलॉग, नवंबर में दिल्ली में होने की उम्मीद है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में तियानजिन में एससीओ प्रमुखों के सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित किया था। 20 अक्टूबर 2026 को दुशांबे, ताजिकिस्तान में 25वें एससीओ प्रधान मंत्री परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि भारत इस कार्यक्रम की मेजबानी करेगा।
इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच संबंध और एशियाई सदस्य राज्यों के बीच सांस्कृतिक संलग्नता को मजबूत करना है। साथ ही प्राचीन सभ्यताओं की साझा विरासत, कला, साहित्य और परंपराओं को प्रदर्शित करना है। भारत और पाकिस्तान के बीच शंघाई सहयोग संगठन के तहत संवाद पिछले महीने शुरू हुआ जब एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी इस्लामाबाद गए। वहां पर उन्होंने कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, ट्रांजिट और व्यापार के मुद्दों को उठाया।
इस समूह के लिए भारत के राष्ट्रीय समन्वयक, आलोक डिमरी ने पाकिस्तान के पीटीवी को बताया कि एससीओ पूर्व एशिया और मध्य एशिया से गुजरने के बाद हमारे पड़ोस में आया है। गौरतलब है कि पिछले दो शिखर सम्मेलन बिशकेक (किर्गिजस्तान) और तियानजिन (चीन) में हुए थे। विदेश सचिव में वरिष्ठ अधिकारी डिमरी ने इस्लामाबाद में एससीओ राष्ट्रीय समन्वयकों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ सदस्य देशों के बीच संवाद का प्रस्ताव रखा था। साथ ही इसके 20 नवंबर को दिल्ली में होने की जानकारी दी।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।