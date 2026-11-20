जिस पाकिस्तानी मंत्री ने दी हाथ काटने की धमकी, उसे बुलाकर खातिरदारी; कांग्रेस नेता का ऐतराज
पाकिस्तान के मंत्री डॉक्टर मुसादिक मलिक भारत में एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हैं। इसको लेकर कांग्रेस के नेता ने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि इसी मंत्री ने सिंधु नदी का पानी रोकने पर भारत को हाथ काटने की धमकी दी थी।
पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. मुसादिक मलिक इस इन दिनों नई दिल्ली आए हुए हैं। वह पहले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सभ्यता संवाद मंच में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस के एक नेता ने ऐतराज जताया है। जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने इसको लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के यही मंत्री हैं, जिन्होंने सिन्धु जल समझौता रद्द होने पर कहा था कि जो भी यह पानी रोकेगा हम उसका हाथ काट देंगे। आज उसी मंत्री को यहां पर सम्मेलन में शामिल होने के लिए बुलाया गया है।
स्पष्ट नहीं है स्टैंड
तारिक हमीद ने अपने बयान में कहा कि भारत सरकार को यही स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन अब वो एक तरफ पाकिस्तानी मंत्री को बुलावा भेज रहे हैं। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना बुलाए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। कांग्रेस के जम्मू-कश्मीर अध्यक्ष ने कहा कि सरकार का स्टैंड स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि सरकार अपना रास्ता भटक गई है। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों या फिर विदेश मंत्री हों। हर किसी का यही हाल है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार
गौरतलब है पिछले साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बार है, जब कोई पाकिस्तानी मंत्री भारत आया है। भारत ने 28 अक्टूबर को घोषणा की थी कि स्थापित परंपरा के अनुसार, सभी एसएसओ सदस्यों को निमंत्रण भेज दिया गया है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने भी इसको लेकर घोषणा की थी। इस कार्यक्रम में एससीओ सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। यह सभी सभ्यताओं के बीच संवाद और सांस्कृतिक समझ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार एससीओ ढांचे के भीतर, आपसी सम्मान की भावना के साथ, सभ्यताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
कौन हैं मुसादिक मलिक
मुसादिक मलिक एक प्रमुख मंत्री हैं, जो अक्सर ‘टॉक शो’ में सरकार का आधिकारिक पक्ष रखते हैं। बता दें कि पहलगाम में, 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले और उसके बाद सात मई को पाकिस्तान तथा पीओके (पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर) में चलाये गए ऑपरेशन सिंदूर के कारण दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। भारत ने एससीओ में, सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा लगातार उठाया है। भारत का मानना है कि इस समूह को बिना किसी दोहरे मापदंड के, आतंकवाद और उसके वित्तपोषण के खिलाफ एकजुट होकर कदम उठाना चाहिए।
एससीओ यूरेशिया का एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी अंतर-सरकारी संगठन है, जिसमें भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और बेलारूस शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।