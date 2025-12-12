रूस से बढ़ गया भारत का तेल आयात, BJP विधायक ने ममता बनर्जी को बता डाला ताड़का; टॉप 5 न्यूज

संक्षेप: सीआरईए ने बताया है कि नवंबर में जहां निजी तेल कंपनियों के आयात में हल्की गिरावट आई, वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी कच्चे तेल की खरीद 22 प्रतिशत बढ़ा दी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी कंपनियां अब भी गैर-प्रतिबंधित रूसी आपूर्तिकर्ताओं से खरीद जारी रखे हुए हैं।

नवंबर में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ गया है। शुक्रवार को यह खबर सामने आई है कि भारत का रूस से तेल आयात नवंबर मर 4 प्रतिशत बढ़कर 5 महीनों में सबसे अधिक 2.6 अरब यूरो तक पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा विधायक ने ममता बनर्जी को ताड़का और सुरसा कह दिया। देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ…

अमेरिकी दबाव बेअसर, रूस से बढ़ गया भारत का तेल आयात; और बढ़ सकती है खरीद बीते कुछ महीनों से टैरिफ और दूसरे कई प्रतिबंध लगा कर भारत पर दबाव डालने की अमेरिका की कोशिश नाकामयाब होती नजर आ रही है। हाल ही में यह खबर सामने आई है कि नवंबर में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक भारत का रूस से तेल आयात नवंबर में 4 प्रतिशत बढ़कर पांच महीनों में सबसे अधिक 2.6 अरब यूरो तक पहुंच गया। यूरोप के एक शोध संस्थान ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। पढ़ें पूरी खबर…

75% आबादी पर भूकंप का खतरा, याचिका पर बोला SC- तो क्या सबको चांद पर बसा दें? सुप्रीम कोर्ट ने भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए निर्देश देने के अनुरोध संबंधी याचिका को शुक्रवार को खारिज करते हुए पूछा कि तो क्या हमें सबको चांद पर बसा देना चाहिए या कहीं और? याचिका में भारत की 75 फीसदी आबादी के उच्च भूकंपीय क्षेत्र के खतरे में होने का जिक्र करते हुए भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्राधिकारों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। पढ़ें पूरी खबर…

रोहिणी के पोस्ट को जदयू का समर्थन, संजय झा बोले- राजद के लोगों को घुटन हो रही राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या के मायके वाले पोस्ट को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने समर्थन दिया है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि रोहिणी ने महिलाओं की बात उठाई है, तो सरकार इस पर ध्यान देगी। उन्होंने लालू की पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि राजद में लोगों को घुटन महसूस हो रही है। पढ़ें पूरी खबर…

भाजपा विधायक ने ममता बनर्जी को बता डाला 'ताड़का' और 'सुरसा' छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी के लिए आलोचना की। उन्होंने बनर्जी की तुलना रामायण में वर्णित राक्षसी ‘ताड़का’ और ‘सुरसा’ से करते हुए कहा कि उनका राजनीतिक अंत निश्चित है। चंद्राकर ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बनर्जी को भाजपा या उसके नेतृत्व के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर…