चोरी हुई कलाकृतियों को चुन-चुनकर वापस लाएगा भारत, दुनिया भर में अब तक 650 की रिकवरी

ऑस्ट्रेलिया भारत की सांस्कृतिक कलाकृतियों की वापसी में प्रमुख साझेदार रहा है। 2014 में तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने भारत को 2 चोलकालीन मूर्तियां लौटाई थीं। 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने 29 प्राचीन वस्तुएं भारत को सौंपीं।

ऑस्ट्रेलिया ने भारत को तमिलनाडु के मंदिरों से चोरी हुई तीन प्राचीन धार्मिक कलाकृतियां लौटाने की घोषणा की है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा और मेलबर्न में आयोजित भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान लिया गया। लौटाई जाने वाली धरोहरों में देवी भद्रकाली की आकृति वाला धातु का त्रिशूल, नंदी की ग्रेनाइट प्रतिमा और भगवान कार्तिकेय की छह मुखों वाली पत्थर की प्रतिमा शामिल हैं। ये सभी 11वीं और 12वीं शताब्दी की हैं और तमिलनाडु के तंजावुर व तिरुवरुर जिलों के मंदिरों से चोरी होकर अंतरराष्ट्रीय प्राचीन वस्तु बाजार तक पहुंच गई थीं। दोनों देशों ने इसे सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने वाला अहम कदम बताया है।

भारत पिछले एक दशक से विदेशों में पहुंच चुकी अपनी चोरी हुई सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों को वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, आजादी से लेकर वर्ष 2014 तक केवल 13 प्राचीन वस्तुएं ही भारत लौट सकी थीं, जबकि 2014 के बाद से 640 से अधिक पुरावशेष विभिन्न देशों से वापस लाए जा चुके हैं। इस तरह अब तक 650 से अधिक प्राचीन कलाकृतियां भारत लौट चुकी हैं। इनमें कई मूर्तियां, कांस्य प्रतिमाएं, शिल्पकृतियां और ऐतिहासिक कलाकृतियां शामिल हैं। इनमें से कई वापसी कूटनीतिक यात्राओं के दौरान सद्भावना के प्रतीक के रूप में हुई है, जबकि कई मामलों में अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसियों और कानूनी प्रक्रियाओं की भी भूमिका रही है।

कलाकृतियों की वापसी में प्रमुख साझेदार ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया भारत की सांस्कृतिक कलाकृतियों की वापसी में प्रमुख साझेदार रहा है। साल 2014 में तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने भारत को दो प्रसिद्ध चोलकालीन मूर्तियां लौटाई थीं। इसके बाद वर्ष 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने 29 प्राचीन वस्तुएं भारत को सौंपीं। अब तीन और धार्मिक धरोहरों की वापसी की घोषणा की गई है। सबसे अधिक भारतीय पुरावशेष अमेरिका ने लौटाए हैं। साल 2016 में लगभग 200, वर्ष 2021 में 157 और वर्ष 2024 में 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को सौंपी गईं। इसके अलावा कनाडा, सिंगापुर, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली सहित कई अन्य देशों ने भी समय-समय पर भारतीय मूर्तियां और ऐतिहासिक कलाकृतियां वापस की हैं।