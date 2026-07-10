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चोरी हुई कलाकृतियों को चुन-चुनकर वापस लाएगा भारत, दुनिया भर में अब तक 650 की रिकवरी

By Niteesh Kumar
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ऑस्ट्रेलिया भारत की सांस्कृतिक कलाकृतियों की वापसी में प्रमुख साझेदार रहा है। 2014 में तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने भारत को 2 चोलकालीन मूर्तियां लौटाई थीं। 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने 29 प्राचीन वस्तुएं भारत को सौंपीं।

चोरी हुई कलाकृतियों को चुन-चुनकर वापस लाएगा भारत, दुनिया भर में अब तक 650 की रिकवरी

ऑस्ट्रेलिया ने भारत को तमिलनाडु के मंदिरों से चोरी हुई तीन प्राचीन धार्मिक कलाकृतियां लौटाने की घोषणा की है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा और मेलबर्न में आयोजित भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान लिया गया। लौटाई जाने वाली धरोहरों में देवी भद्रकाली की आकृति वाला धातु का त्रिशूल, नंदी की ग्रेनाइट प्रतिमा और भगवान कार्तिकेय की छह मुखों वाली पत्थर की प्रतिमा शामिल हैं। ये सभी 11वीं और 12वीं शताब्दी की हैं और तमिलनाडु के तंजावुर व तिरुवरुर जिलों के मंदिरों से चोरी होकर अंतरराष्ट्रीय प्राचीन वस्तु बाजार तक पहुंच गई थीं। दोनों देशों ने इसे सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने वाला अहम कदम बताया है।

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भारत पिछले एक दशक से विदेशों में पहुंच चुकी अपनी चोरी हुई सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों को वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, आजादी से लेकर वर्ष 2014 तक केवल 13 प्राचीन वस्तुएं ही भारत लौट सकी थीं, जबकि 2014 के बाद से 640 से अधिक पुरावशेष विभिन्न देशों से वापस लाए जा चुके हैं। इस तरह अब तक 650 से अधिक प्राचीन कलाकृतियां भारत लौट चुकी हैं। इनमें कई मूर्तियां, कांस्य प्रतिमाएं, शिल्पकृतियां और ऐतिहासिक कलाकृतियां शामिल हैं। इनमें से कई वापसी कूटनीतिक यात्राओं के दौरान सद्भावना के प्रतीक के रूप में हुई है, जबकि कई मामलों में अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसियों और कानूनी प्रक्रियाओं की भी भूमिका रही है।

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कलाकृतियों की वापसी में प्रमुख साझेदार ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया भारत की सांस्कृतिक कलाकृतियों की वापसी में प्रमुख साझेदार रहा है। साल 2014 में तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने भारत को दो प्रसिद्ध चोलकालीन मूर्तियां लौटाई थीं। इसके बाद वर्ष 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने 29 प्राचीन वस्तुएं भारत को सौंपीं। अब तीन और धार्मिक धरोहरों की वापसी की घोषणा की गई है। सबसे अधिक भारतीय पुरावशेष अमेरिका ने लौटाए हैं। साल 2016 में लगभग 200, वर्ष 2021 में 157 और वर्ष 2024 में 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को सौंपी गईं। इसके अलावा कनाडा, सिंगापुर, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली सहित कई अन्य देशों ने भी समय-समय पर भारतीय मूर्तियां और ऐतिहासिक कलाकृतियां वापस की हैं।

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रिपोर्ट के अनुसार, वापस लाई गई अधिकांश मूर्तियां तमिलनाडु के प्राचीन मंदिरों से चोरी हुई थीं। चोलकालीन मंदिरों की कांस्य और पत्थर की मूर्तियां दुनिया भर में बेहद मूल्यवान मानी जाती हैं। इसलिए तस्कर इन्हें चोरी कर नकली दस्तावेजों के सहारे विदेशी संग्रहालयों और निजी संग्राहकों तक पहुंचाते रहे। भारत इन धरोहरों की पहचान मंदिरों के पुराने अभिलेखों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिकॉर्ड, प्राथमिकी और ऐतिहासिक तस्वीरों के आधार पर करता है। इसके बाद संबंधित देशों की सरकारों, संग्रहालयों और जांच एजेंसियों के सहयोग से इन्हें वापस लाया जाता है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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