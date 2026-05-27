भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि, आने वाला है स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट; चीन-PAK को टेंशन
विजेता कंपनी 15 हजार करोड़ रुपये की लागत से एमका के पांच प्रोटोटाईप बनाएगी। इस कदम को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दृष्टि से ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ जाएगी।
चीन-पाकिस्तान जैसे देशों के लिए भारत ने नई टेंशन पैदा कर दी है। ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत सरकार ने फाइटर जेट्स बनाने के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए दरवाजे खोलते हुए पांचवीं पीढ़ी के मध्यम दर्जे के उन्नत स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने की महत्वाकांक्षी एमका प्रोजेक्ट के लिए तीन कंपनियों को अनुरोध प्रस्ताव (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) भेजे हैं। रक्षा सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने एरोनॉटिकल डिवलपमेंट एजेन्सी (एडीए) के साथ मिलकर इस विमान को बनाने के लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम , एल एंड टी बीईएल के कंर्सोटियम और भारत फोर्ज- बीईएमल डेटा पैटर्न कंर्सोटियम को अनुरोध प्रस्ताव भेजे हैं। इस सारी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस दौड़ से बाहर रखा गया है।
विजेता कंपनी 15 हजार करोड़ रुपये की लागत से एमका के पांच प्रोटोटाईप बनाएगी। इस कदम को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दृष्टि से ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ जाएगी। इन तीनों कंपनियों के प्रस्तावों की सरकार द्वारा जांच के बाद इनमें से एक को चुना जाएगा। चुनी गई कंपनी को ये प्रोटोटाइप 2031 तक तैयार करने होंगे। सरकार स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस और एमका के जरिए वायु सेना को स्वदेशी लड़ाकू विमानों की खेप से लैस करना चाहती है। चुनी गई कंपनी एडीए के साथ मिलकर विमान का प्रोटोटाइप तैयार करेगी। पांचवीं पीढ़ी का यह स्टील्थ फाइटर जेट अत्याधुनिक विमान एवियोनिक्स , सुपरक्रूज प्रौद्योगिकी और हथियार प्रणालियों से लैस होगा।
क्या होते हैं स्टील्थ फाइटर जेट्स
किसी भी दो देशों के युद्ध के समय सबसे महत्वपूर्ण उनके फाइटर जेट्स होते हैं। उसी की मदद से दुश्मन देशों पर बड़े हमलों को अंजाम दिया जाता है। स्टील्थ फाइटर जेट ऐसे लड़ाकू विमान होते हैं, जिन्हें दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड सेंसर और अन्य निगरानी सिस्टम से बचकर उड़ान भरने के लिए खास तकनीक के साथ बनाया जाता है। इन विमानों का डिजाइन, इस्तेमाल होने वाली विशेष सामग्री और इंजन की तकनीक ऐसी होती है कि रडार पर इनकी पहचान बेहद मुश्किल हो जाती है। इन्हें लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। अमेरिका का एफ-35 लाइटनिंग II और एफ-22 रैप्टर, चीन का J-20 और रूस का सुखोई Su-57 इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
घर में घुसकर हमला कर सकते हैं ये फाइटर जेट्स
स्टील्थ फाइटर जेट आधुनिक युद्ध में इसलिए बेहद अहम माने जाते हैं क्योंकि ये दुश्मन के इलाके में बिना आसानी से पकड़े गए घुसकर हमला कर सकते हैं। इन विमानों में अत्याधुनिक मिसाइलें, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और हाई-टेक कम्युनिकेशन तकनीक लगी होती है। स्टील्थ तकनीक किसी विमान को पूरी तरह अदृश्य नहीं बनाती, लेकिन उसकी पहचान और ट्रैकिंग को काफी कठिन जरूर बना देती है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए स्टील्थ फाइटर जेट विकसित करने पर तेजी से काम कर रहे हैं।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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