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गर्मी का ऐसा कहर, दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में सभी भारत के; पारा 46 पार; कब तक राहत?

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के तीन जिले इस लिस्ट में टॉप पर है। मंगलवार को औरैया, बांदा और इटावा दुनिया के सबसे गर्म जगह रहे। यहां तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। गर्मी का कहर अभी जारी रहेगा।

गर्मी का ऐसा कहर, दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में सभी भारत के; पारा 46 पार; कब तक राहत?

Aaj ka Mausam: उत्तर प्रदेश और बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय भीषण गर्मी का कहर जारी है। आसमान से आग बरस रही है और तापमान अब 46 के पार पहुंच गया है। हालात यह हैं कि मंगलवार को दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में सभी भारत के हैं। AQI.in की लाइव ग्लोबल टेम्परेचर रैंकिंग्स में यह जानकारी सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के टॉप 100 सबसे गर्म शहरों की सूची में सभी के सभी शहर भारत के दर्ज किए गए हैं, यानी इस समय दुनिया में भारत से ज्यादा गर्म कोई और देश नहीं है।

लिस्ट में देश के कई बड़े शहर शामिल हैं। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, चंडीगढ़, आगरा और वाराणसी जैसे बड़े शहरों में दोपहर होते ही पारा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वहीं सूची में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश के तीन जिलों ने जगह बनाई है। मंगलवार को औरैया, बांदा और इटावा दुनिया के सबसे गर्म स्थान रहे, जहां दोपहर में तापमान 46 के पार पहुंच गया।

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पूरे देश में बरस रही आग

इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी पारा बेहद हाई रहा। अलीगढ़, मैनपुरी और हरियाणा के कुरुक्षेत्र, पानीपत व करनाल में तापमान 45°C दर्ज हुआ। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा के एक बड़े हिस्से में पारा 44°C रहा। प्रयागराज, हिसार, जालंधर, बठिंडा, सतना और बलांगीर जैसे शहरों में भी पारा 44 के पास रहा। चंडीगढ़, आगरा, ग्वालियर, जम्मू, पठानकोट और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों का भी यही हाल है।

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अभी और बढ़ेगा पारा

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 19 मई को आने वाले दिनों में मौसम को लेकर बड़ी चेतावनी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2-3°C की और बढ़ोतरी हो सकती है। IMD के मुताबिक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और विदर्भ में यह पूरा हफ्ता भीषण लू की चपेट में रहेगा। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19 से 24 मई तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 मई तक लू का कहर जारी रहेगा।

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कब तक राहत?

इससे पहले आईएमडी ने सोमवार को कहा था कि इस सप्ताह उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बने रहने की आशंका है। लू को लेकर जारी अपने विशेष बुलेटिन में विभाग ने बताया कि सोमवार से 24 मई के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार, “19 मई से 24 मई के बीच अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे गिरावट आ सकती है।” विभाग ने कहा है कि 24 मई तक देश के शेष हिस्सों में अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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