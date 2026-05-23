AC-कूलर जरा संभलकर चलाएं... बिजली खर्च को लेकर सरकार सतर्क; हीटवेव से हांपा पावर ग्रिड
भारत में भीषण गर्मी (Heatwave) के चलते बिजली की मांग 270GW के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को पार कर गई है। बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार ने नागरिकों से की बिजली बचाने की अपील। जानें IMD का लेटेस्ट रेड अलर्ट।
भारत इस समय एक भयंकर हीटवेव का सामना कर रहा है, जिसके चलते देश में बिजली की मांग ने अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मई 2026 में पीक पावर डिमांड 270 गीगावॉट (GW) के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई है।
लगातार बढ़ती इस मांग का सीधा असर आम भारतीय पाठकों पर पड़ सकता है, क्योंकि ग्रिड पर अत्यधिक दबाव बढ़ने से बिजली कटौती का खतरा मंडरा रहा है। इसी के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने नागरिकों से एयर कंडीशनर (AC) और कूलर जैसे उपकरणों का संयम से इस्तेमाल करने की अपील की है ताकि सप्लाई सुचारू रहे।
हर दिन टूट रहे बिजली खपत के रिकॉर्ड
तेज गर्मी और लू के थपेड़ों से बचने के लिए देशभर में कूलिंग उपकरणों का इस्तेमाल अपने चरम पर है। इस वजह से पिछले लगातार चार दिनों से बिजली की खपत के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) और ऊर्जा मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के मुताबिक, 21 मई 2026 को दोपहर 3:47 बजे बिजली की मांग सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। सरकार का अनुमान था कि इस साल अधिकतम मांग 271 गीगावॉट तक जाएगी, लेकिन मई के महीने में ही यह आंकड़ा खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है।
पिछले 4 दिनों में बिजली की मांग (मई 2026)
यह देखना दिलचस्प है कि कैसे मात्र चार दिनों के भीतर पावर ग्रिड पर दबाव तेजी से बढ़ा है:
|तारीख
|पीक पावर डिमांड (GW)
|वृद्धि का ट्रेंड
|18 मई 2026
|257.37
|नया रिकॉर्ड बना
|19 मई 2026
|260.45
|मांग में तेज उछाल
|20 मई 2026
|265.44
|लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड
|21 मई 2026
|270.82
|अब तक का सर्वोच्च स्तर
(तुलना के लिए: साल 2025 में अधिकतम बिजली मांग 242.77 GW थी, जबकि मई 2024 में यह 250 GW के करीब थी।)
सरकार की आम जनता से अपील और आश्वासन
हालांकि ऊर्जा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में कोयले का पर्याप्त स्टॉक (लगभग 51.12 मिलियन टन) मौजूद है और बिजली की कोई कमी नहीं है। लेकिन पीक आवर्स में ग्रिड पर पड़ने वाले अचानक दबाव को कम करने के लिए नागरिकों के सहयोग की सख्त जरूरत है।
"दोपहर के समय (2 PM से 4 PM) बिजली की मांग सबसे ज्यादा होती है। हालांकि हम मांग के अनुसार बिजली आपूर्ति करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी के कारण, आइए हम सभी बिजली का समझदारी और संयम के साथ इस्तेमाल करने का प्रयास करें।" – ऊर्जा मंत्रालय (X पर आधिकारिक पोस्ट)
IMD की चेतावनी: किन राज्यों में है रेड अलर्ट?
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने संकेत दिया है कि इस भीषण गर्मी से तत्काल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश के बांदा जैसे इलाकों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है।
इस गंभीर स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते का अलर्ट जारी किया है:
रेड अलर्ट वाले राज्य: राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई बड़े हिस्से।
ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्र: विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
स्वास्थ्य चेतावनी: IMD ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक धूप में रहने वाले और कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों (बुजुर्गों और बच्चों) को हीटस्ट्रोक का गंभीर खतरा है। विभाग ने सभी को हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी है।
ऊर्जा आपूर्ति के मोर्चे पर आगे की स्थिति
एक तरफ उत्तर और मध्य भारत गर्मी से झुलस रहा है, वहीं दक्षिण में मानसून के आगे बढ़ने के अनुकूल हालात बन रहे हैं। सरकार ने बिजली की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए तापीय ऊर्जा संयंत्रों के रखरखाव कार्यों को फिलहाल टाल दिया है।
वर्तमान में सौर ऊर्जा भी ग्रिड को करीब 59 GW की बड़ी राहत दे रही है। फिर भी, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि दिन के सबसे गर्म समय में अनावश्यक लाइटें और उपकरण बंद रखें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. भारत में अब तक की सबसे अधिक बिजली की मांग कितनी दर्ज की गई है?
Ans: भारत में अब तक की सबसे अधिक बिजली की मांग 21 मई 2026 को 270.82 गीगावॉट (GW) दर्ज की गई है, जिसने पिछले सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
Q2. सरकार ने बिजली इस्तेमाल को लेकर आम जनता से क्या अपील की है?
Ans: केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे खासकर दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच (पीक आवर्स) बिजली का समझदारी से इस्तेमाल करें, ताकि पावर ग्रिड पर अचानक अत्यधिक दबाव न पड़े।
Q3. भारत के किन राज्यों में लू का सबसे ज्यादा असर और रेड अलर्ट है?
Ans: IMD के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण लू (Severe Heatwave) का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में तापमान 45 से 48 डिग्री के बीच बना हुआ है।
Q4. क्या देश में कोयले या बिजली की किल्लत होने वाली है?
Ans: नहीं, सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में बिजली आपूर्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। थर्मल और सोलर पावर से लगातार उत्पादन हो रहा है और थर्मल पावर प्लांट्स के पास कोयले का करीब 16.5 दिनों का रिजर्व स्टॉक मौजूद है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें