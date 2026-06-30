भारत के पास सिर्फ 5 दिनों के तेल का स्टॉक, रिपोर्ट में खुलासा; रूस बनेगा संकटमोचक?

2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 1 फीसदी से भी कम थी। लेकिन आज रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है। इस महीने सारे रिकॉर्ड भी टूट गए।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा को हाल ही में एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है। दिग्गज ग्लोबल कंसलटेंसी फर्म 'अर्न्स्ट एंड यंग' की एक ताजा स्टडी के मुताबिक, भारत का रणनीतिक तेल भंडार इस समय बेहद कम है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अगर दुनिया में कोई बड़ा युद्ध छिड़ता है या तेल की सप्लाई चेन पूरी तरह ठप हो जाती है, तो भारत के पास अपने पास सुरक्षित रखे गए तेल के भंडारों में से केवल 4.9 दिनों यानी लगभग 5 दिन की खपत का ही बैकअप मौजूद है।

वैश्विक स्तर पर इमरजेंसी की स्थिति में तेल भंडारों के मामले में भारत अपने पड़ोसियों से भी पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है। भारत के मुकाबले चीन की बात करें तो उसके पास अपनी कुल तेल खपत का करीब 92 दिनों का बैकअप सुरक्षित है। इसके अलावा जापान के पास 77 दिनों का स्टॉक सुरक्षित है, जबकि दक्षिण कोरिया के पास करीब 31 दिनों का तेल रिजर्व है।

आयात पर निर्भर है भारत रिपोर्ट के मुताबिक इस समय विदेशों से आने वाले कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता समय के साथ और बढ़ती जा रही है। 2000 में भारत को रोजाना केवल 25 लाख बैरल तेल की जरूरत होती थी और हम अपनी जरूरत का 70 फीसदी हिस्सा विदेशों से मंगाते थे। वहीं आज भारत की तेल की मांग दोगुनी से भी अधिक बढ़कर 54 लाख से 56 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच चुकी है। हालांकि भारत इस आयातित कच्चे तेल का करीब एक-चौथाई हिस्सा देश की रिफाइनरियों में रिफाइन करके दूसरे देशों को भी भेजता है, लेकिन जरूरत पूरी तरह विदेशी तेल के भरोसे ही पूरी होती है।

रूस से रिकॉर्ड आयात इस बीच रूस भारत के लिए संकटमोचक बन सकता है। भारत ने इस महीने रूस से कच्चे तेल के आयात में नया रिकॉर्ड बना लिया है। यूक्रेन द्वारा रूसी रिफाइनरियों पर किए जा रहे ड्रोन हमलों की वजह से कच्चे तेल की खरीद कई गुना बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने जून महीने में रूस से कच्चा तेल खरीदने के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौजूदा जून महीने में भारत ने अपनी कुल जरूरत का 50 प्रतिशत से अधिक तेल अकेले रूस से आयात किया है।

टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस वक्त रूस से हर दिन लगभग 25 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात कर रहा है। टेलीग्राफ ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि देश के पश्चिमी तट पर स्थित वाडिनार से लेकर पूर्वी तट के बंदरगाहों पर, इस समय रूसी कच्चे तेल से लदे 8 बड़े टैंकर या तो डॉक हो चुके हैं या प्रवेश करने वाले हैं। एनजीपी एनर्जी कैपिटल मैनेजमेंट के अर्थशास्त्री अनस अलहज्जी ने एक बताया, “मैंने पहले कभी भारतीय बंदरगाहों पर एक साथ इतने अधिक रूसी तेल टैंकर नहीं देखे, जितने इस समय दिखाई दे रहे हैं।”