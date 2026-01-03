भारत को हमारा अटूट समर्थन; पाकिस्तान की धरती से एस जयशंकर के नाम खुला पत्र, एक चेतावनी भी

संक्षेप: उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों और संसद को नए साल 2026 की शुभकामनाएं देते हुए भारत और बलूचिस्तान के सदियों पुराने सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों का जिक्र किया।

भारत-पाकिस्तान के साथ शत्रुतापूर्ण बलूच नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने एक चौंकाने वाला दावा करते हुए भारत को आगाह किया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर को लिखे एक खुले पत्र में उन्होंने चेतावनी दी है कि अगले कुछ महीनों के भीतर चीन बलूचिस्तान के इलाके में अपनी सेना तैनात कर सकता है। उन्होंने इसे भारत और बलूचिस्तान दोनों की सुरक्षा के लिए एक अकल्पनीय खतरा बताया है। अपने पत्र में उन्होंने ऐसी परिस्थिति में भारत को पूर्ण समर्थन देने की बात कही है।

मीर बलूच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2025 में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, वह क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति भारत के साहस को दर्शाता है। उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों और संसद को नए साल 2026 की शुभकामनाएं देते हुए भारत और बलूचिस्तान के सदियों पुराने सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों का जिक्र किया।

चीन की मौजूदगी पर बड़ी चेतावनी बलूच नेता का सबसे गंभीर दावा चीन और पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य गठजोड़ को लेकर है। उन्होंने पत्र में लिखा, 'अगर बलूच रक्षा बलों को मजबूत नहीं किया गया, तो चीन अगले कुछ महीनों में बलूचिस्तान की धरती पर अपने सैनिक उतार सकता है। पाकिस्तान और चीन मिलकर CPEC (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा) को अंतिम चरण में ले जा रहे हैं, जो स्थानीय लोगों की मर्जी के बिना उन पर थोपा जा रहा है। बलूचिस्तान में चीनी सेना की मौजूदगी सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा और भविष्य के लिए बड़ी चुनौती पेश करेगी।''

मई 2025 में पाकिस्तान से अपनी आजादी का ऐलान करने वाले बलूच नेताओं ने अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करने की योजना बनाई है। मीर बलूच ने घोषणा की कि 'रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान' 2026 के पहले हफ्ते में "ग्लोबल डिप्लोमैटिक वीक" मनाएगा। इसका उद्देश्य दुनिया के अन्य देशों के साथ सीधे राजनयिक संबंध स्थापित करना और पाकिस्तान के 79 साल के दमनकारी शासन के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाना है।