Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भारत कभी किसी देश के दवाब के आगे नहीं झुका; पुतिन का ट्रंप को संदेश, चीन की भी तारीफ

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

पुतिन का यह बयान उनके उस बयान के ठीक एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने भारत और रूस के मजबूत संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाए जा रहे दबाव को पूरी तरह बेअसर बताया था।

भारत कभी किसी देश के दवाब के आगे नहीं झुका; पुतिन का ट्रंप को संदेश, चीन की भी तारीफ

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन दिनों लगातार भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की सराहना कर रहे हैं। अमेरिकी दबाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप को सीधा और कड़ा संदेश देते हुए पुतिन ने लगातार दूसरे दिन कहा है कि भारत ने अपने इतिहास में कभी भी किसी विदेशी ताकत के हुक्म या दबाव को स्वीकार नहीं किया है। रूसी राष्ट्रपति ने यह बात सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम (SPIEF) के एक मुख्य सत्र में कही है। पुतिन ने जोर देकर कहा कि किसी भी देश की संप्रभुता और उसके स्वतंत्र फैसले लेने के अधिकार को कभी चुनौती नहीं दी जा सकती।

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विश्व आर्थिक मंच दावोस के मुकाबले रूस के सबसे बड़े वैश्विक मंच माने जाने वाले इस फोरम में पुतिन ने भारत और चीन की तारीफ करते हुए कहा, “स्वाभाविक रूप से भारत ने कभी भी विदेश से आने वाले किसी डिक्टेट का पालन नहीं किया है और न ही जनवादी गणराज्य चीन ने ऐसा किया है। संप्रभुता और संप्रभु निर्णय लेने की क्षमता ऐसी चीजें हैं, जिन पर कभी कोई विवाद या सवाल नहीं उठाया जा सकता।”

ये भी पढ़ें:दुनिया ने भारत को माना, पुतिन ने की तारीफ, ट्रंप को चाहिए डील; ईरान ने क्या कहा
ये भी पढ़ें:पाकिस्तान के कई देशों से संबंध, पुतिन ने कर दी तारीफ; भारत पर भी बोले
ये भी पढ़ें:मोदी पर दबाव बनाया तो होगा नुकसान; पुतिन का ट्रंप को मैसेज, विदेश नीति की तारीफ

पुतिन का यह बयान उनके उस बयान के ठीक एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने भारत और रूस के मजबूत संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाए जा रहे दबाव को पूरी तरह बेअसर बताया था। उन्होंने कहा था कि रूस का एक विश्वसनीय पार्टनर होने के नाते भारत पश्चिमी देशों के दबाव के आगे कभी नहीं झुकेगा।

तेल खरीद और अमेरिकी टैरिफ का विवाद

भारत हमेशा से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर गर्व करता रहा है। गौरतलब है कि पिछले साल रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी दबाव बनाया था। अमेरिका का दावा था कि तेल से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल मॉस्को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कर रहा है। इस विवाद के चलते अमेरिका ने दंडात्मक कार्रवाई करते हुए भारत पर आयात शुल्क को दोगुना कर 50% कर दिया था, हालांकि इस साल इसे घटाकर 18% कर दिया गया है। इसके बावजूद भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं किया।

जब पुतिन से पूछा गया कि क्या यूक्रेन युद्ध के बाद रूस आर्थिक रूप से दुनिया में अलग-थलग पड़ गया है तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। पुतिन ने कहा कि रूस को अलग-थलग करने की कोशिशें पूरी तरह विफल रही हैं और मॉस्को के संबंध दुनिया भर के देशों के साथ पहले की तरह ही मजबूत हैं। अमेरिकी और यूरोपीय देशों की नीतियों पर कटाक्ष करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस को अलग-थलग करने की नीति पिछले अमेरिकी प्रशासन द्वारा शुरू की गई थी, जिसे बाद में यूरोपीय देशों का समर्थन मिला, लेकिन यह रणनीति बुरी तरह फ्लॉप रही।

रूसी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि तनाव के बावजूद रूस और पश्चिमी देशों के बीच कई क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग जारी रहा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका को रूसी ऊर्जा परियोजनाओं और यूरेनियम का निर्यात आज भी जारी है। पुतिन ने कहा, "अमेरिकी बेहद व्यावहारिक हैं। जब भी उन्हें फायदा होता है, वे सहयोग जारी रखते हैं।"

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
Vladimir Putin
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।