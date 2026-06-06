भारत कभी किसी देश के दवाब के आगे नहीं झुका; पुतिन का ट्रंप को संदेश, चीन की भी तारीफ

पुतिन का यह बयान उनके उस बयान के ठीक एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने भारत और रूस के मजबूत संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाए जा रहे दबाव को पूरी तरह बेअसर बताया था।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन दिनों लगातार भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की सराहना कर रहे हैं। अमेरिकी दबाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप को सीधा और कड़ा संदेश देते हुए पुतिन ने लगातार दूसरे दिन कहा है कि भारत ने अपने इतिहास में कभी भी किसी विदेशी ताकत के हुक्म या दबाव को स्वीकार नहीं किया है। रूसी राष्ट्रपति ने यह बात सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम (SPIEF) के एक मुख्य सत्र में कही है। पुतिन ने जोर देकर कहा कि किसी भी देश की संप्रभुता और उसके स्वतंत्र फैसले लेने के अधिकार को कभी चुनौती नहीं दी जा सकती।

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विश्व आर्थिक मंच दावोस के मुकाबले रूस के सबसे बड़े वैश्विक मंच माने जाने वाले इस फोरम में पुतिन ने भारत और चीन की तारीफ करते हुए कहा, “स्वाभाविक रूप से भारत ने कभी भी विदेश से आने वाले किसी डिक्टेट का पालन नहीं किया है और न ही जनवादी गणराज्य चीन ने ऐसा किया है। संप्रभुता और संप्रभु निर्णय लेने की क्षमता ऐसी चीजें हैं, जिन पर कभी कोई विवाद या सवाल नहीं उठाया जा सकता।”

पुतिन का यह बयान उनके उस बयान के ठीक एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने भारत और रूस के मजबूत संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाए जा रहे दबाव को पूरी तरह बेअसर बताया था। उन्होंने कहा था कि रूस का एक विश्वसनीय पार्टनर होने के नाते भारत पश्चिमी देशों के दबाव के आगे कभी नहीं झुकेगा।

तेल खरीद और अमेरिकी टैरिफ का विवाद भारत हमेशा से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर गर्व करता रहा है। गौरतलब है कि पिछले साल रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी दबाव बनाया था। अमेरिका का दावा था कि तेल से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल मॉस्को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कर रहा है। इस विवाद के चलते अमेरिका ने दंडात्मक कार्रवाई करते हुए भारत पर आयात शुल्क को दोगुना कर 50% कर दिया था, हालांकि इस साल इसे घटाकर 18% कर दिया गया है। इसके बावजूद भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं किया।

जब पुतिन से पूछा गया कि क्या यूक्रेन युद्ध के बाद रूस आर्थिक रूप से दुनिया में अलग-थलग पड़ गया है तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। पुतिन ने कहा कि रूस को अलग-थलग करने की कोशिशें पूरी तरह विफल रही हैं और मॉस्को के संबंध दुनिया भर के देशों के साथ पहले की तरह ही मजबूत हैं। अमेरिकी और यूरोपीय देशों की नीतियों पर कटाक्ष करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस को अलग-थलग करने की नीति पिछले अमेरिकी प्रशासन द्वारा शुरू की गई थी, जिसे बाद में यूरोपीय देशों का समर्थन मिला, लेकिन यह रणनीति बुरी तरह फ्लॉप रही।