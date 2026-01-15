Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIndia has issued an advisory for its citizens living in Israel Amid regional tensions
इजरायल यात्रा पर भारत की सख्त हिदायत, नागरिकों को सावधान रहने को कहा; जानें क्यों

इजरायल यात्रा पर भारत की सख्त हिदायत, नागरिकों को सावधान रहने को कहा; जानें क्यों

संक्षेप:

विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी में कहा गया है कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस समय इजरायल में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और इजरायली अधिकारियों तथा होम फ्रंट कमांड द्वारा जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की सलाह दी जाती है।

Jan 15, 2026 10:34 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत ने इजरायल में मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें सतर्क रहने और सुरक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है। इस सलाह में मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय नागरिकों से इजरायल की गैर-जरूरी यात्राओं से बचने का भी आग्रह किया गया है, साथ ही स्थानीय सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी में कहा गया है कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस समय इजरायल में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और इजरायली अधिकारियों तथा होम फ्रंट कमांड द्वारा जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की सलाह दी जाती है।

एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि भारतीय नागरिकों को इज़राइल की सभी गैर-जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी जाती है। किसी भी आपात स्थिति में, भारतीय नागरिक भारतीय दूतावास की 24x7 हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन- +972-54-7520711; +972-54-3278392।

बता दें कि यह चेतावनी ऐसे समय में जारी की गई है जब ईरान व्यापक विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहा है और अमेरिका ने वहां हस्तक्षेप तथा सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया है। वहीं, ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे ईरानी हमलों के वैध निशाने बनेंगे। बढ़ते तनाव के बीच, क्षेत्र में तेहरान के कट्टर प्रतिद्वंद्वी तेल अवीव में भी चिंताएं बढ़ गई हैं।

बता दें कि बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर को ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची का फोन आया। दोनों नेताओं ने ईरान और उसके आसपास की बदलती स्थिति पर चर्चा की। जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची का फोन आया था। हमने ईरान और उसके आसपास की बदलती स्थिति पर चर्चा की।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
National Hindi News Israel
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।