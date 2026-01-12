Hindustan Hindi News
अंतरिक्ष में एक और कारनामा करने वाला है भारत; अब तक चीन ही कर पाया, अमेरिका भी नहीं

संक्षेप:

AyulSAT टारगेट उपग्रह के रूप में काम करेगा, जो अंतरिक्ष में ईंधन हस्तांतरण की प्रक्रिया की पुष्टि करेगा। यह दो अलग-अलग अंतरिक्ष यानों के बीच जटिल सर्विसिंग की बजाय एक ही उपग्रह के अंदर आंतरिक ईंधन ट्रांसफर पर केंद्रित है।

Jan 12, 2026 09:08 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारत अंतरिक्ष में उपग्रहों को कक्षा में ही ईंधन भरने की तकनीक प्रदर्शित करने के करीब पहुंच गया है। अगर यह मिशन सफल होता है तो भारत दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा, जिसने इस खास टेक्नोलॉजी को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है। वर्तमान में केवल चीन ने ही पिछले साल इस तरह का प्रदर्शन किया था। अमेरिका सहित अन्य अंतरिक्ष शक्तियां अभी तक इसे सार्वजनिक रूप से सफल नहीं कर पाई हैं। यह उपलब्धि बेंगलुरु स्थित स्पेस स्टार्टअप OrbitAID Aerospace की 25 किलोग्राम वजनी AyulSAT सैटेलाइट के माध्यम से हासिल होने वाली है, जो इसरो के PSLV-C62 रॉकेट से 12 जनवरी 2026 को लॉन्च होने वाला है।

AyulSAT मुख्य रूप से एक टारगेट उपग्रह के रूप में काम करेगा, जो अंतरिक्ष में ईंधन हस्तांतरण की प्रक्रिया को सत्यापित करेगा। यह दो अलग-अलग अंतरिक्ष यानों के बीच जटिल सर्विसिंग की बजाय एक ही उपग्रह के अंदर आंतरिक ईंधन ट्रांसफर पर केंद्रित है। लॉन्च के चार घंटे के भीतर पहला रिफ्यूलिंग टेस्ट होने की उम्मीद है। इस प्रयोग से वैज्ञानिकों को शून्य गुरुत्वाकर्षण में तरल पदार्थों के व्यवहार को वास्तविक कक्षा की स्थिति में अध्ययन करने का मौका मिलेगा।

कितना अहम है यह मिशन

OrbitAID के संस्थापक और सीईओ शक्तिकुमार आर के अनुसार, यह भारत की पहली कमर्शियल डॉकिंग और रिफ्यूलिंग इंटरफेस होगी, जो भविष्य में उपग्रहों की आयु बढ़ाने, स्पेस डेब्री कम करने और सस्टेनेबल स्पेस मिशनों के लिए आधार तैयार करेगी। इस मिशन की सफलता से भारत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में नया अध्याय लिखेगा। उपग्रहों का जीवनकाल ईंधन खत्म होने पर सीमित हो जाता है, लेकिन ऑन-ऑर्बिट रिफ्यूलिंग से उन्हें लंबे समय तक काम करने लायक बनाया जा सकेगा, जिससे लॉन्च की लागत और स्पेस कचरा दोनों कम होगा। यह ISRO और निजी स्टार्टअप्स के सहयोग का बेहतरीन उदाहरण है।

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
