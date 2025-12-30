2025 में रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है भारत; पीएम मोदी ने बताया आम आदमी को क्या हुआ फायदा

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। इस सुधार एक्सप्रेस का मुख्य इंजन भारत की जनसांख्यिकी, हमारी युवा पीढ़ी और हमारे लोगों का अदम्य साहस है। उन्होंने कहा कि 2025 को भारत के लिए ऐसे वर्ष के रूप में याद किया जाएगा

साल 2025 भारत की आर्थिक सुधारों की यात्रा में एक ऐतिहासिक वर्ष साबित हुआ है। इस वर्ष केंद्र सरकार ने अपनी नीतियों में स्पष्ट रूप से मध्यम वर्ग और आम आदमी को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की विकास गाथा श्रम कानूनों और व्यापार समझौतों से लेकर लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा, बाजार सुधारों, विश्वसनीयता, स्थिरता और दीर्घकालिक विश्वास जैसे मूल्यों पर आधारित है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। इस सुधार एक्सप्रेस का मुख्य इंजन भारत की जनसांख्यिकी, हमारी युवा पीढ़ी और हमारे लोगों का अदम्य साहस है।

उन्होंने कहा कि 2025 को भारत के लिए ऐसे वर्ष के रूप में याद किया जाएगा जब उसने पिछले 11 वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर निरंतर राष्ट्रीय मिशन के रूप में सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। हमने संस्थानों का आधुनिकीकरण किया, शासन व्यवस्था को सरल बनाया और दीर्घकालिक, समावेशी विकास की नींव मजबूत की। उन्होंने आगे कहा कि हमने दृढ़ निश्चय के साथ आगे कदम बढ़ाया... उच्च महत्वाकांक्षा, तीव्र क्रियान्वयन और गहन परिवर्तन के साथ। इन सुधारों का उद्देश्य नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाना, उद्यमियों को आत्मविश्वास के साथ नवाचार करने में सक्षम बनाना और संस्थानों को स्पष्टता तथा विश्वास के साथ कार्य करने में सक्षम बनाना रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने किए गए सुधारों के उदाहरण देकर बताया...

जीएसटी सुधार 5% और 18% की सरल दो-स्लैब संरचना लागू की गई है (लक्जरी और सिन गुड्स के लिए 40% स्लैब के साथ)।

परिवारों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, किसानों और श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर बोझ कम हुआ है।

इसका उद्देश्य विवादों को कम करना और बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करना है। -इस सुधार से उपभोक्ताओं का मनोबल और मांग बढ़ी है। त्योहारी सीजन में बिक्री में वृद्धि हुई है।