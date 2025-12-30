2025 में रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है भारत; पीएम मोदी ने बताया आम आदमी को क्या हुआ फायदा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। इस सुधार एक्सप्रेस का मुख्य इंजन भारत की जनसांख्यिकी, हमारी युवा पीढ़ी और हमारे लोगों का अदम्य साहस है। उन्होंने कहा कि 2025 को भारत के लिए ऐसे वर्ष के रूप में याद किया जाएगा
साल 2025 भारत की आर्थिक सुधारों की यात्रा में एक ऐतिहासिक वर्ष साबित हुआ है। इस वर्ष केंद्र सरकार ने अपनी नीतियों में स्पष्ट रूप से मध्यम वर्ग और आम आदमी को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की विकास गाथा श्रम कानूनों और व्यापार समझौतों से लेकर लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा, बाजार सुधारों, विश्वसनीयता, स्थिरता और दीर्घकालिक विश्वास जैसे मूल्यों पर आधारित है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। इस सुधार एक्सप्रेस का मुख्य इंजन भारत की जनसांख्यिकी, हमारी युवा पीढ़ी और हमारे लोगों का अदम्य साहस है।
उन्होंने कहा कि 2025 को भारत के लिए ऐसे वर्ष के रूप में याद किया जाएगा जब उसने पिछले 11 वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर निरंतर राष्ट्रीय मिशन के रूप में सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। हमने संस्थानों का आधुनिकीकरण किया, शासन व्यवस्था को सरल बनाया और दीर्घकालिक, समावेशी विकास की नींव मजबूत की। उन्होंने आगे कहा कि हमने दृढ़ निश्चय के साथ आगे कदम बढ़ाया... उच्च महत्वाकांक्षा, तीव्र क्रियान्वयन और गहन परिवर्तन के साथ। इन सुधारों का उद्देश्य नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाना, उद्यमियों को आत्मविश्वास के साथ नवाचार करने में सक्षम बनाना और संस्थानों को स्पष्टता तथा विश्वास के साथ कार्य करने में सक्षम बनाना रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने किए गए सुधारों के उदाहरण देकर बताया...
जीएसटी सुधार
- 5% और 18% की सरल दो-स्लैब संरचना लागू की गई है (लक्जरी और सिन गुड्स के लिए 40% स्लैब के साथ)।
- परिवारों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, किसानों और श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर बोझ कम हुआ है।
- इसका उद्देश्य विवादों को कम करना और बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करना है।
-इस सुधार से उपभोक्ताओं का मनोबल और मांग बढ़ी है। त्योहारी सीजन में बिक्री में वृद्धि हुई है।
मिडिल क्लास के लिए अभूतपूर्व राहत
- पहली बार 12 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की आय वाले व्यक्तियों को आयकर से छूट मिली।
- अप्रचलित आयकर अधिनियम, 1961 को आधुनिक और सरल आयकर अधिनियम, 2025 से प्रतिस्थापित किया गया।
- ये सुधार भारत को पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-आधारित कर प्रशासन की ओर ले जाते हैं।
छोटे और मध्यम व्यवसायों को बढ़ावा
- 'छोटी कंपनियों' की परिभाषा विस्तारित की गई, जिसमें 100 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाली फर्में शामिल।
- हजारों कंपनियों के लिए अनुपालन बोझ और लागतें कम होंगी।
- 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बीमा सुधार
- भारतीय बीमा कंपनियों में 100% FDI की अनुमति।
- इससे बीमा कवरेज बढ़ेगा और लोगों की सुरक्षा मजबूत होगी।
- प्रतिस्पर्धा बढ़ने से बेहतर विकल्प और सेवा मिलेगी।
प्रतिभूति बाजार सुधार
- संसद में प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक पेश किया गया। इससे SEBI में शासन मानक सुधारेंगे, निवेशक सुरक्षा बढ़ेगी, अनुपालन बोझ कम होगा और प्रौद्योगिकी-आधारित बाजार सक्षम होगा।
- अनुपालन और अतिरिक्त खर्चों में कमी से बचत होगी।
समुद्री और नीली अर्थव्यवस्था में सुधार
- मानसून सत्र में पांच ऐतिहासिक समुद्री कानून पारित: बिल ऑफ लैडिंग अधिनियम, 2025; माल ढुलाई विधेयक, 2025; तटीय जहाजरानी विधेयक, 2025; व्यापारी जहाजरानी विधेयक, 2025; और भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025।
- दस्तावेजीकरण सरल, विवाद समाधान आसान और रसद लागत कम।
- पुराने कानूनों (1908, 1925, 1958) को बदला गया।
जन विश्वास: अपराधीकरण का अंत
- सैकड़ों अप्रचलित कानून रद्द।
- निरसन एवं संशोधन विधेयक, 2025 से 71 अधिनियम निरस्त।
व्यापार करने में आसानी
- 22 QCO सिंथेटिक फाइबर आदि पर रद्द, 53 निलंबित।
- परिधान निर्यात बढ़ेगा, उत्पादन लागत कम, उपभोक्ता कीमतें घटेंगी।
ऐतिहासिक श्रम सुधार
- 29 पुराने कानूनों को चार आधुनिक संहिताओं में विलय।
- श्रम ढांचा व्यापार और श्रमिक हितों की रक्षा करता है।
- उचित वेतन, समय पर भुगतान, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल।
- महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, असंगठित श्रमिकों को ESIC और EPFO कवरेज।
- भारतीय उत्पादों के लिए विविध बाजारन्यूजीलैंड, ओमान और ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते।
- EFTA (स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन) के साथ FTA लागू।
- निवेश, रोजगार और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
परमाणु ऊर्जा सुधार
- SHANTI अधिनियम स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में परिवर्तनकारी।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी, नवाचार और कौशल विकास के अवसर।
- AI युग की ऊर्जा मांग पूरी, स्वास्थ्य, कृषि आदि में शांतिपूर्ण उपयोग।
- स्वच्छ, लचीली ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र।
ग्रामीण रोजगार गारंटी में सुधार
- विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 से 100 दिनों से 125 दिन।
- ग्रामीण अवसंरचना और आजीविका मजबूत।
शिक्षा सुधार
- एकल उच्च शिक्षा नियामक की स्थापना।
- UGC, AICTE आदि को विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान से बदलना।
- संस्थागत स्वायत्तता, नवाचार और अनुसंधान बढ़ावा।
पीएम मोदी ने अंत में कहा कि 2025 के सुधारों की महत्वता उनके दायरे और विचारधारा में है। सरकार ने नियंत्रण की जगह सहयोग, नियमन की जगह सुविधा को प्राथमिकता दी। सुधार सहानुभूति से बने, परामर्श से आकार लिए, आंकड़ों से निर्देशित और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित। ये नियंत्रण-आधारित से विश्वास-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाते हैं, नागरिक केंद्र में। इन सुधारों से समृद्ध, आत्मनिर्भर भारत बनेगा।