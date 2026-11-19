भारत को 2027 का डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर चुना गया है। इस घोषणा के बाद अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर भारत की विविधता एक बार फिर चर्चा में आ गई है। जानिए भारत के किन शहरों को किया गया है शामिल?

दुनिया घूमने के लिए क्यों चुन रही है भारत? 2027 के लिए बना सबसे पसंदीदा पर्यटन ठिकाना (AI जेनरेटेड इमेज)

भारत को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान मिली है। दुनिया की मशहूर ट्रैवल मैगजीन ट्रैवल + लीजर ने भारत को साल 2027 के लिए ‘Destination of the Year’ यानी ‘साल का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल’ चुना है। इस घोषणा के साथ भारत को दुनिया के उन देशों में शामिल किया गया है, जिन्हें आने वाले साल में घूमने के लिहाज से खास तौर पर आकर्षक माना जा रहा है।

इस सम्मान की घोषणा नवंबर 2026 में मैगजीन की ओर से की गई। खास बात यह है कि भारत को यह पहचान किसी एक शहर, ऐतिहासिक इमारत या पर्यटन स्थल की वजह से नहीं मिली है। इसके पीछे देश की सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता, वन्यजीव, खानपान और शानदार होटल एवं हॉस्पिटैलिटी सुविधाओं की बड़ी भूमिका है।

इस घोषणा के बाद अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर भारत की विविधता एक बार फिर चर्चा में आ गई है। मैगजीन ने भारत के उन कई हिस्सों को भी दुनिया के सामने पेश किया है, जिनके बारे में विदेशी पर्यटकों को अभी बहुत कम जानकारी है।

किसने दिया भारत को यह खिताब? भारत को यह पहचान अमेरिका की प्रतिष्ठित ट्रैवल मैगजीन Travel + Leisure ने दी है। यह मैगजीन दुनियाभर के पर्यटन स्थलों, होटलों, खानपान और यात्रा के अनुभवों पर अपनी रिपोर्ट और गाइड प्रकाशित करती है।

मैगजीन की एडिटर-इन-चीफ जैकी गिफोर्ड ने अपने संपादकीय में भारत को 2027 का ‘Destination of the Year’ घोषित किया। उन्होंने भारत को लगभग 1.5 अरब आबादी वाला देश बताते हुए इसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और शानदार हॉस्पिटैलिटी सुविधाओं का जिक्र किया।

जैकी गिफोर्ड के मुताबिक, भारत ऐसा देश है जहां हर यात्रा के दौरान कुछ नया देखने और अनुभव करने को मिलता है। उन्होंने अपने बचपन में भारत की पहली यात्रा को याद करते हुए यहां के रंगों, खानपान, साड़ियों, लोगों की गर्मजोशी और जीवंत माहौल का जिक्र किया।

भारत की किन खूबियों ने जीता दुनिया का दिल? भारत की सबसे बड़ी खासियत इसकी विविधता है। यहां कुछ ही दिनों की यात्रा में पर्यटकों को ऐतिहासिक स्मारकों से लेकर बर्फ से ढके पहाड़, समुद्र तट, घने जंगल, वन्यजीव अभयारण्य और अलग-अलग संस्कृतियों को करीब से देखने का मौका मिलता है। मैग्जीन ने भी अपनी विशेष रिपोर्ट में भारत के अलग-अलग क्षेत्रों और अनुभवों को जगह दी है।

1. ताजमहल और भारत की ऐतिहासिक विरासत ताजमहल भारत की पहचान दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारकों में होती है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इसका निर्माण कराया था। इसकी खूबसूरत वास्तुकला और इतिहास हर साल दुनियाभर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मैगजीन की एडिटर-इन-चीफ ने भी अपने संपादकीय में ताजमहल का विशेष उल्लेख किया है। उन्होंने इसे दुनिया के सबसे अद्भुत स्मारकों में से एक बताया।

2. मध्य प्रदेश में बाघों का रोमांच भारत की प्राकृतिक खूबसूरती और वन्यजीव पर्यटन भी इस पहचान की बड़ी वजह हैं। मैगजीन ने मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में बाघों को देखने के अनुभव को खास जगह दी है। जंगल सफारी के दौरान बाघों के अलावा कई अन्य वन्यजीवों और प्राकृतिक नजारों को करीब से देखने का मौका मिलता है। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक मंदिर और प्राकृतिक स्थल भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं।

3. नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत की सांस्कृतिक विविधता को दिखाने के लिए मैगजीन ने नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल का भी जिक्र किया है। यह आयोजन राज्य की अलग-अलग जनजातियों की संस्कृति, परंपराओं, संगीत, नृत्य और पारंपरिक जीवनशैली को सामने लाता है। इस उत्सव के माध्यम से विदेशी पर्यटकों को पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझने का अवसर मिलता है।

4. दिल्ली के चांदनी चौक का खानपान दिल्ली का चांदनी चौक भी मैगजीन की पसंदीदा जगहों में शामिल है। यहां की संकरी गलियां, पुरानी दुकानें और मशहूर स्ट्रीट फूड पर्यटकों को एक अलग अनुभव देते हैं। मैगजीन की एडिटर-इन-चीफ ने अपने संपादकीय में चांदनी चौक के बाजार में खानपान की यात्रा करने की इच्छा भी जाहिर की है। इससे पता चलता है कि भारत की पहचान केवल ऐतिहासिक इमारतों और प्राकृतिक स्थलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां का स्थानीय खानपान भी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है।

5. मुंबई की अलग-अलग पहचान वाले इलाके मुंबई को भी इस विशेष रिपोर्ट में जगह मिली है। मैगजीन ने शहर के अलग-अलग इलाकों, शानदार होटलों, रेस्तरां और आकर्षक वास्तुकला का जिक्र किया है। मुंबई में एक तरफ समुद्र किनारे का खूबसूरत नजारा है तो दूसरी तरफ ऐतिहासिक इमारतें, आधुनिक जीवनशैली और विविध खानपान का अनुभव भी मिलता है।

सिर्फ बड़े शहर नहीं, छोटे और अनदेखे पर्यटन स्थल भी चर्चा में Travel + Leisure की रिपोर्ट की एक खास बात यह है कि इसमें भारत के उन पर्यटन स्थलों को भी जगह दी गई है, जो आमतौर पर विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद नहीं होते।

इनमें कुछ प्रमुख जगहें शामिल हैं: लक्षद्वीप: अरब सागर में स्थित यह द्वीपसमूह अपने समुद्र तटों, साफ पानी और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहां के कुछ द्वीपों पर जाने के लिए विशेष अनुमति की जरूरत होती है।

उदयपुर: राजस्थान का यह शहर अपने महलों, झीलों और ऐतिहासिक इमारतों के लिए मशहूर है। इसे अक्सर ‘झीलों का शहर’ और ‘पूर्व का वेनिस’ भी कहा जाता है।

चेत्तीनाड: तमिलनाडु का यह क्षेत्र अपनी विशिष्ट वास्तुकला, ऐतिहासिक हवेलियों और पारंपरिक खानपान के लिए जाना जाता है।

मेघालय: यहां की प्राकृतिक गुफाएं, पहाड़ और असाधारण बारिश वाला क्षेत्र पर्यटकों के लिए खास आकर्षण हैं।

धर्मशाला और मैकलोडगंज: हिमालय की खूबसूरत वादियों और बौद्ध संस्कृति के लिए पहचाने जाने वाले ये स्थान भी भारत के खास पर्यटन अनुभवों में शामिल हैं।