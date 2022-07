पुणे शहर के गंगाधाम इलाके में कल रात एक इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में आग लग गई, जिससे करीब 7 बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

Maharashtra | A fire broke out at an electric bike showroom last night, causing damage to about 7 bikes in Gangadham area of Pune city, no injuries reported: Pune fire department. pic.twitter.com/jBLG2vQU6p