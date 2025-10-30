Hindustan Hindi News
चीन से आई भारत के लिए खुशखबरी, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्यों छाए काले बादल; टॉप 5 न्यूज

संक्षेप: चार भारतीय कंपनियों को रेयर अर्थ मैग्नेट इंपोर्ट करने के लिए बीजिंग से मंजूरी मिल गई है। इसका इस्तेमाल भारत की कई स्थानीय इंडस्ट्रीज में हो सकता है। यह छूट छह महीने बाद तब आई है जब चीन ने अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर शुरू होने पर इन जरूरी कच्चे माल के शिपमेंट पर रोक लगा दी थी।

Thu, 30 Oct 2025 06:49 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
चीन ने भारत को रेयर अर्थ मैगनेट्स को लेकर खुशबखबरी दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को बताया है कि कुछ भारतीय कंपनियों को चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में शट डाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पर काले बादल छाए हुए हैं।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

चीन से आई भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, विदेश मंत्रालय ने दिया अपडेट

लंबे समय तक सीमा विवाद से उपजे तनाव के बाद अब चीन और भारत के बीच संबंध सुधर रहे हैं। इस बीच, चीन ने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर खुशखबरी दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि कुछ भारतीय कंपनियों को चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस मिल गया है। उन्होंने आगे कहा, 'हमें देखना होगा कि अमेरिका और चीन की बातचीत हमारे डोमेन में कैसे काम करेगी।' रेयर अर्थ मैग्नेट इंपोर्ट की मंजूरी मिलने से भारतीय ऑटोमेकर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर को बड़ी राहत मिलेगी। पढ़ें पूरी खबर…

मोकामा में खूनी हुआ चुनाव, जन सुराज का प्रचार कर रहे दुलारचंद यादव की हत्या

बिहार के पटना जिले की मोकामा विधानसभा सीट पर जन सुराज पार्टी का प्रचार कर रहे दुलारचंद यादव की गुरुवार को हत्या कर दी गई। बसावनचक गांव में वे गुरुवार को जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्षी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। आरोप हैं कि अपराधियों ने गोली मारकर हत्या करने के बाद दुलारचंद यादव को गाड़ी से भी कुचला। दुलारचंद की गाड़ी पर गोलियों के निशान मिले हैं। वारदात के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया है। पढ़ें पूरी खबर…

मुंबई में बच्चों को बंधक बनाने वाले शख्स का पुलिस एनकाउंटर, गोली लगने से मौत

मुंबई के पवई इलाके में गुरुवार दोपहर एक ऐसी घटना घटी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। 17 बच्चों सहित कुल 19 लोगों बंधक बनाने वाले आरोपी रोहित आर्य की पुलिस कार्रवाई के दौरान गोली लगने से मौत हो गई। बता दें कि एक एक्टिंग स्टूडियो में दिनदहाड़े एक व्यक्ति ने कुल 19 लोगों को बंधक बना लिया था। बंधकों में 17 बच्चे भी शामिल थे। यह घटना दोपहर के समय हुई, जब बच्चे क्लास में थे। जानकारी के अनुसार, आरोपी ने स्टूडियो के मालिक से किसी विवाद के कारण ऐसा कदम उठाया था। बताया जा रहा कि इस दौरान वह बच्चों को धमकी भी दे रहा था। पढ़ें पूरी खबर…

अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर काला बादल, सरकारी शटडाउन के कारण डेटा ‘ब्लैकआउट’; जानें

सरकारी बंद के चलते अमेरिकी अर्थव्यवस्था को गंभीर क्षति हो रही है। करीब एक माह से चली आ रही इस बंदी ने संघीय आर्थिक आंकड़ों की आपूर्ति को पूरी तरह ठप कर दिया है, जिसके फलस्वरूप नीति-निर्माता, वित्तीय संगठन और कारोबारी मालिक फैसले लेने मेंअनिश्चितता का शिकार हो रहे हैं। दरअसल, सरकारी बंदी के प्रभाव से श्रमिक बल के आकार से लेकर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) तक के महत्वपूर्ण संघीय आंकड़ों का प्रकाशन रुक गया है। यह स्थिति गुरुवार तक और भी जटिल हो जाएगी, क्योंकि वाशिंगटन ने जुलाई से सितंबर की तिमाही में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की प्रगति को दर्शाने वाले जीडीपी आंकड़ों को जारी करने से इनकार कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर…

बेंगलुरु में सनसनीखेज मर्डर, छठ पूजा में मीट पकाने नहीं दिया तो ले ली जान, पीड़ित आरोपी दोनों बिहार के

कर्नाटक के बेंगलुरु से आपसी विवाद में हत्या का एक खौफनाक मामला सामने आया है। यहां छठ पूजा के मौके पर मांस पकाने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स ने अपने साथी की हत्या कर दी। चिक्काजाला पुलिस ने 49 साल के राजमिस्त्री को साथी मजदूर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही बिहार के रहने वाले थे और पिछले दो साल से नवरत्न अग्रहारा इलाके में एक ही साइट पर काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान राधेश्याम चौहान और मृतक की पहचान शंभू थांती के रूप में हुई है। दोनों साथ रहते और एक ही कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे। पढ़ें पूरी खबर…

